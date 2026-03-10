Universidad de Chile suma un nuevo dolor de cabeza tras confirmarse la gravedad de la lesión de Charles Aránguiz. El histórico volante estará varias semanas alejado de las canchas.

Los exámenes médicos ratificaron un desgarro que agrava la profunda crisis en el Centro Deportivo Azul. El técnico interino deberá rearmar un plantel repleto de importantes bajas.

¿Qué lesión sufrió Charles Aránguiz en la U de Chile?

El empate ante Universidad de Concepción en el estadio Nacional no solo terminó marcando el final del ciclo de Francisco Meneghini en la banca azul, sino que también dejó una nueva preocupación para el plantel. Durante el primer tiempo del encuentro, Charles Aránguiz debió abandonar la cancha con evidentes muestras de dolor, encendiendo inmediatamente las alarmas en Universidad de Chile.

Durante esta jornada se confirmaron los peores temores. Según informó Emisora Bullanguera, el mediocampista bicampeón de América sufrió un desgarro en el bíceps femoral derecho, lesión que lo obligará a iniciar un proceso de recuperación estimado entre dos a tres semanas.

¿Qué partidos se perderá Charles Aránguiz con la U de Chile?

La lesión del “Príncipe” representa una baja sensible para Universidad de Chile en un momento complejo de la temporada. El volante estará fuera algunas semanas, por lo que en principio solo se perdería el próximo compromiso del equipo, programado para este sábado 14 de marzo a las 18:00 horas ante Coquimbo Unido en el estadio Francisco Sánchez Rumoroso.

El siguiente encuentro de los Azules ante Deportes La Serena está fijado recién para el 5 de abril, es decir, en más de tres semanas, por lo que el mediocampista incluso podría llegar con opciones de reaparecer para ese compromiso si su recuperación evoluciona favorablemente, aunque perdiéndose los primeros compromuisos de la Copa de la Liga (el 20 de marzo ante La Serena a las 18:00 horas y el 24 contra Unión La Calera a la misma hora, ambos compromisos en el estadio Nacional).

Además, el panorama médico del plantel azul suma otras preocupaciones. A la lesión de Aránguiz se agregan los problemas físicos de Lucas Assadi, Octavio Rivero, Juan Martín Lucero y Bianneider Tamayo, quienes también han estado entre algodones en los últimos días. Por si fuera poco, el mediocampo universitario tampoco podrá contar con Marcelo Díaz, quien deberá cumplir una sanción tras su expulsión en el compromiso ante Universidad de Concepción.