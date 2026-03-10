Durante esta jornada se confirmó la salida de Francisco Meneghini de la banca de Universidad de Chile. La dirigencia de Azul Azul decidió poner fin al ciclo del entrenador argentino tras un inicio de temporada marcado por resultados irregulares.

El despido del técnico se explica principalmente por sus números al mando del equipo. Meneghini alcanzó a dirigir siete partidos oficiales, donde apenas consiguió una victoria en lo que va del 2026.

¿Cómo fue la salida de Francisco Meneghini de la U?

Lo que durante la tarde comenzó como un fuerte rumor en redes sociales terminó concretándose en las oficinas del Centro Deportivo Azul. Este martes la dirigencia de Azul Azul tomó la decisión de finalizar el ciclo de Francisco “Paqui” Meneghini al mando del primer equipo.

El empate 1-1 ante Universidad de Concepción la noche del lunes terminó acelerando una determinación que ya se venía evaluando desde hace semanas. Más allá de ese resultado puntual, la dirigencia consideró que el rendimiento del equipo no cumplía con las expectativas del club.

¿Cuáles fueron los números de Meneghini en la U de Chile?

El ciclo del entrenador argentino en la temporada 2026 quedó marcado por estadísticas que terminaron pesando en la evaluación final del directorio.

En total, Meneghini dirigió siete partidos oficiales entre Campeonato Nacional y Copa Sudamericana, con el siguiente balance:

1 victoria

4 empates

2 derrotas

En términos de puntos, de 21 unidades posibles, Universidad de Chile consiguió 7, lo que se traduce en un 33,3% de rendimiento.

El único triunfo del ciclo fue el Superclásico ante Colo Colo en el Estadio Monumental, resultado que terminó siendo la principal alegría del breve proceso del entrenador argentino.

El detalle de los partidos dirigidos por Meneghini

El paso de Meneghini por la banca azul estuvo marcado por la irregularidad en los resultados. Este fue el registro completo de sus siete encuentros al mando del equipo:

Fecha 1: U. de Chile 0-0 Audax Italiano (Empate)

Fecha 2: Huachipato 2-1 U. de Chile (Derrota)

Fecha 3: Palestino 0-0 U. de Chile (Empate)

Fecha 4: U. de Chile 2-2 Limache (Empate)

Fecha 5: Colo Colo 0-1 U. de Chile (Victoria)

Copa Sudamericana: U. de Chile 1-2 Palestino (Derrota y eliminación)

Fecha 6: U. de Chile 1-1 U. de Concepción (Empate)

Con este registro, el ciclo del técnico argentino se cerró de forma anticipada, obligando a la dirigencia de Universidad de Chile a buscar un nuevo entrenador para encarar lo que resta del Campeonato Nacional 2026.

El pésimo arranque de la U de Meneghini / Photosport

Los dueños de los goles de la U durante el ciclo de Paqui Meneghini

Durante los siete partidos que dirigió Francisco “Paqui” Meneghini, Universidad de Chile anotó cinco goles en el Campeonato Nacional 2026 y un solo tanto por Copa Sudamericana, con un protagonismo claro de Eduardo Vargas, quien lideró la tabla goleadora del equipo con dos conquistas.

El resto de los tantos del cuadro azul fueron convertidos por Javier Altamirano, Matías Zaldivia y Nicolás Ramírez por la Liga de Primera y Maximiliano Guerrero ante Palestino en Sudamericana, todos con un gol cada uno. Este registro refleja que, más allá de Vargas, el equipo no logró consolidar un goleador fijo durante el breve proceso del entrenador argentino.

La falta de contundencia ofensiva fue uno de los factores que marcó el irregular inicio de temporada de Universidad de Chile, que terminó sumando solo una victoria en siete partidos bajo la conducción de Meneghini.