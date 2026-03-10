La U de Chile tuvo otra vez un triste partido en el Campeonato Nacional 2026. Los Azules rescataron un empate frente a la U de Concepción en el Estadio Nacional, pero todo el mal juego de la U de Paqui está pasando a un segundo plano por un error arbitral en el minuto 99.

A 60 segundo del final del partido el jugador Pablo Parra, de Universidad de Concepción, acomoda el balón con la mano en su propia área. En cualquier partido eso es un penal, pero en esta oportunidad el juez José Cabero y sus asistentes en el VAR lo desestimaron.

Por esta razón es que Michael Clark y Manuel Mayo, presidente y gerente deportivo de Azul Azul, bajaron a los pasillos del Estadio Nacional el lunes por la noche para enfrentar directamente a Roberto Tobar, jefe de la Comisión de Árbitros, por que otra vez hubo un grave error arbitral contra la U de Chile y que, en esta oportunidad, les quitó la opción de un triunfo agónico.

El periodista Aldo Schiappacasse, en la transmisión de TNT Sports, indicó que “esta jugada casi siempre es considerada penal”. Luego agregó que “Como no es el primer partido que termina así para los azules, va a significar una larga explicación. Nos dicen que hubo más de un diálogo, más de un enfrentamiento en la parte baja”, confirmando el enérgico reclamo de los dirigentes azules.

La jugada que hizo explotar a los dirigentes de la U de Chile

En el minuto 90+9, con la U volcada en ataque buscando el triunfo, el balón impactó en el brazo de Pablo Parra dentro del área penquista. Los jugadores azules rodearon a Cabero, la hinchada del Estadio Nacional enloqueció y Fabián Hormazábal alzó la voz desde el campo. Lo más llamativo del episodio: Cabero escuchó el intercomunicador del VAR y, pese a ello, no cobró la pena máxima sin dar explicación oficial.

La jugada ya fue derivada para la revelación del audio del VAR, el mecanismo que la ANFP activa cuando hay reclamos formales sobre comunicaciones entre el árbitro central y la sala de video. El propio Parra salió a referirse al tema después del partido, sin admitir intencionalidad.

👀⚽😱 ¿Era penal para Los Azules?



Todos en #LaU pidieron que el árbitro cobrara esta mano de Pablo Parra, pero el juez central desestimó los reclamos. #MatchdayLunes



Disfruta lo mejor de la #LigaDePrimeraMercadoLibre 2026. Suscríbete a #TNTSportsenHBOMax 📲💻 Link en la BIO… pic.twitter.com/X0mtcaUziQ — TNT Sports Chile (@TNTSportsCL) March 10, 2026

El plantel de la U de Chile también manifestó su molestia contra el árbitro

Los reclamos azules no vinieron solo desde la dirigencia. Las voces del plantel también se hicieron escuchar en el Estadio Nacional.

El primero fue Fabián Hormázabal en una nota al paso con TNT Sports. El rayo dijo que “fue una jugada rápida, ahí está a criterio de los árbitros. El año pasado contra Limache nos cobraron uno igual. No sé por qué ahora no”.

Luego fue el turno de Francisco Meneghini, entrenador de la U de Chile, quien señaló: “Sí vi la última jugada. Fue penal. Lo vio todo el estadio. Después hay un pase de un defensor al área chica. Era al menos un tiro libre para nosotros”

Por último, el meta Gabriel Castellón le dijo a Redgol que “el criterio debe ser siempre el mismo. La mano existió”.