La U de Chile atraviesa un complejo momento. Si bien en el Campeonato Nacional los azules vienen de vencer a Colo Colo en el Superclásico, la eliminación de la Copa Sudamericana a manos de Palestino caló hondo en el club.

Esta tarde el equipo de Francisco Meneghini recibirá a la U de Concepción en un duelo clave, puesto que si ganan escalará en la tabla de posiciones y quedarán a solo tres puntos del líder. Pero si caen, volverán a comprometerse con la parte baja.

Eso sí, en el Centro Deportivo Azul miran de reojo su próximo partido, puesto que visitarán al actual monarca del fútbol chileno, Coquimbo Unido. Aunque aún restan algunos días para aquel cotejo, los universitarios ya recibieron un sorpresivo golpe.

Coquimbo Unido le cierra las puertas a la U de Chile

En la antesala de su visita al elenco pirata, las autoridades le dieron un fuerte portazo al Romántico Viajero, puesto que confirmaron que no se autorizó la presencia de hinchas azules.

Según informó el sitio Dale Bulla, la Delegación Presidencial de la Región de Coquimbo decidió que el partido se jugará únicamente con fanáticos aurinegros en las tribunas.

Para este encuentro el Francisco Sánchez Rumoroso tendrá un aforo de once mil hinchas, donde solo podrán ingresar aficionados de Coquimbo Unido, por lo que se espera una fuerte inspección para evitar que ingresen seguidores de la U.

U de Chile no ha podido contar con sus hinchas en condición de visitante

La decisión de las autoridades de la Región de Coquimbo significa un nuevo golpe para la U de Chile, que no ha podido contar con sus hinchas en sus partidos como visita en el Campeonato Nacional.

Tras los incidentes protagonizados por un grupo de barristas en el debut ante Audax Italiano, las autoridades negaron la presencia de fanáticos azules e incluso el partido ante Huachipato se tuvo que jugar a puertas cerradas.

Posteriormente, para los partidos ante Palestino y Colo Colo, el Romántico Viajero tampoco contó con el apoyo de sus fanáticos, por lo que esperan revertir esta situación en el duelo subsiguiente cuandovisiten a Ñublense en Chillán.

