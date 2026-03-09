La U de Chile tiene por delante una doble exigencia en el Campeonato Nacional 2026. Primero esta noche ante Universidad de Concepción en el Estadio Nacional, y luego el sábado 14 de marzo en el norte, donde ya hay una mala noticia confirmada. La Delegación Presidencial Regional de Coquimbo determinó que el duelo ante Coquimbo Unido por la Fecha 7 se disputará sin público visitante y con un aforo limitado a 11.000 espectadores en el Estadio Francisco Sánchez Rumoroso.

No es la primera vez que esto ocurre. En 2024, las mismas autoridades de la región ya habían vedado a los hinchas azules para un duelo en ese mismo estadio, estableciendo exactamente el mismo tope de 11.000 personas.

¿Por qué prohibieron a la hinchada de la U en Coquimbo Unido?

La decisión fue tomada por la Delegación Presidencial Regional de Coquimbo en el marco del protocolo de Estadio Seguro, que evalúa el historial de incidentes entre las parcialidades antes de cada encuentro de alto riesgo. El duelo está catalogado como partido de alta convocatoria, con antecedentes documentados de incidentes en 2024 y 2025 que pesan directamente en la resolución de las autoridades regionales.

La sanción de la ANFP de enero —que ya prohibió el ingreso de 3.000 hinchas azules por los disturbios de diciembre— se suma como antecedente agravante. Con ese historial sobre la mesa, la Delegación no tuvo margen para una resolución diferente.

¿Cuándo, dónde y cómo ver Coquimbo Unido vs Universidad de Chile en vivo?

El partido entre Coquimbo Unido y la U de Chile se juega el sábado 14 de marzo a las 18:00 horas en el Estadio Francisco Sánchez Rumoroso de Coquimbo. Este será el último partido antes de la interrupción del torneo por la Fecha FIFA y la Copa de la Liga.