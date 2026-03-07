Universidad de Chile atraviesa su primera gran crisis de la temporada 2026. La reciente y dolorosa eliminación ante Palestino por la fase preliminar de la Copa Sudamericana dejó una herida abierta en el Centro Deportivo Azul (CDA). Con la continuidad de Francisco “Paqui” Meneghini en el centro de las críticas, el duelo de este lunes ante Universidad de Concepción no es un partido más: es el examen definitivo para un proceso que aún no logra convencer desde lo táctico ni desde los resultados.

El escenario competitivo es complejo. La U llega con la obligación de mantenerse en la parte alta de la tabla del Campeonato Nacional 2026, pero el cuerpo técnico debe lidiar con un “hospital azul” que ha diezmado el bloque ofensivo. Sin participación internacional por el resto del año, el margen de error para el estratega argentino se redujo al mínimo, obligándolo a presentar una oncena que garantice seguridad defensiva y, por fin, contundencia en el área rival.

¿Cuál es la formación de U de Chile vs U de Concepción?

Meneghini no transa su dibujo táctico pese a los cuestionamientos. El DT ratificó la línea de tres en el fondo para enfrentar al cuadro del Campanil. Según información de Bolavip, la gran novedad es el retorno de Matías Zaldivia, quien se ausentó del duelo internacional por suspensión. El tridente defensivo se completará con Nicolás Ramírez y Franco Calderón, buscando la “salida limpia” que exige el cuerpo técnico.

En el mediocampo, el motor seguirá siendo Charles Aránguiz, acompañado por el despliegue de Israel Poblete. Los laterales-volantes, Fabián Hormazábal y Marcelo Morales, tendrán la misión de transformarse en extremos punzantes en fase ofensiva. La zona de creación estará bajo la responsabilidad de Javier Altamirano, quien servirá de enlace para la dupla en ataque: la velocidad de Maximiliano Guerrero junto a la experiencia goleadora de Eduardo Vargas.

¿Qué jugadores son baja para el U de Chile vs U de Concepción?

La preocupación en el CDA es total debido a las lesiones. “Paqui” Meneghini no podrá contar con dos piezas en el Nacional: Juan Martín Lucero y Bianneider Tamayo, ambos descartados por pequeños desgarros sufridos tras el cruce ante los árabes. Estas ausencias se suman a las de Octavio Rivero y Lucas Assadi, dejando al equipo sin sus referentes de área habituales para un partido donde la efectividad será clave para calmar las críticas.

Cuándo y a qué hora juegan U de Chile vs U de Concepción

📍 Estadio: Nacional, Santiago.

Nacional, Santiago. 📅 Fecha: Lunes 9 de marzo, 2026.

Lunes 9 de marzo, 2026. 🕒 Hora: 20:00 horas.

En resumen: Las claves del 11 azul

Retorno de Matías Zaldivia a la titularidad tras su suspensión.

a la titularidad tras su suspensión. Ratificación de la línea de 3 defensiva de Francisco Meneghini .

. Bajas confirmadas por desgarro: Juan Martín Lucero y Bianneider Tamayo .

y . Eduardo Vargas y Maximiliano Guerrero conforman la dupla de ataque titular.

y conforman la dupla de ataque titular. El partido asoma como clave para la continuidad del cuerpo técnico.

