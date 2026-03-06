La Universidad de Chile no ha tenido el inicio de temporada esperado. Los azules sufren bajo la dirección de Francisco Meneghini, quien acumula cuestionamientos en el cargo tras un aranque para el olvido.

Si bien la victoria sobre Colo Colo en el Estadio Monumental fue un bálsamo para Paqui, la reciente eliminación en la Copa Sudamericana ante Palestino reavivó las críticas en su contra.

En el Centro Deportivo Azul pretenden dar vuelta la página del fracaso internacional y ya están enfocados en su próximo desafío ante Universidad de Concepción, donde además, esperan poner fin a una racha preocupante que inquieta al club.

U de Chile quiere volver a abrazarse en el Estadio Nacional

Tras culminar los trabajos para los Juegos Panamericanos 2023, la U de Chile regresó al Estadio Nacional en 2024. De la mano de Gustavo Álvarez, se hizo fuerte allí y obtuvo buenos resultados en las siguientes temporadas.

Sin embargo, en lo que va del año, el Romántico Viajero aún no sabe de triunfos en Ñuñoa. De hecho, la mala racha de los universitarios en el principal reducto deportivo del país se extiende por varios meses.

La última victoria de la U en el Nacional fue el 13 de agosto de 2025, cuando se impuso por la mínima a Independiente de Avellaneda en la Copa Sudamericana. Han pasado casi siete meses desde entonces.

Eso sí, en los últimos siete meses, los laicos han jugado solo cinco partidos en el Nacional como locales, con dos derrotas y tres empates. Y si bien han ganado cuatro veces como local, todas las celebraciones ocurrieron en otros estadio (Francisco Sánchez Rumoroso ante Alianza Lima y Santa Laura frente a Palestino Everton y Limache).

El último triunfo de U de Chile como local

Una de las grandes deudas de la U de Chile de Francisco Meneghini es hacerse fuerte como local. Y es que no solo no ha conseguido triunfos, sino que también ha extendido a cuatro los partidos en que los azules no vencen en casa. La última victoria como local fue el 9 de noviembre de 2025, cuando, con Gustavo Álvarez en la banca, derrotaron 4-3 a Deportes Limache.

Desde entonces, han jugado cuatro encuentros sin triunfos: empate con Coquimbo (2025), empates con Audax Italiano y Deportes Limache, y derrota ante Palestino (2026). Este lunes esperan romper la sequía ante el Campanil.

📲 Sigue a Al Aire Libre para mantenerte informado con lo que ocurra con la U de Chile.