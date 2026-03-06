Universidad de Chile vive días complejos. La eliminación de la Copa Sudamericana a manos de Palestino no es lo único que tiene en alerta a los azules, que también sufren con los problemas físicos de algunas de sus principales figuras.

Esto porque a los lesionados Lucas Assadi y Octavio Rivero se sumaron Juan Martín Lucero y Bianneider Tamayo, quienes sufrieron algunas molestias físicas ante los árabes, por lo que debieron ser reemplazados.

Sin embargo, hubo un tercer jugador que encendió las alarmas en el Centro Deportivo Azul: Fabián Hormazábal, quien también habría abandonado el campo de juego con algunos inconvenientes.

Fabián Hormazábal alertó a la U de Chile

En las últimas horas fue el periodista de TNT Sports, Marcelo Díaz, quien advirtió que luego que abandonara la cancha, Fabián Hormazábal requirió de la asistencia del cuerpo médico del club.

“Ojo con Hormazábal, que cuando se va a sentar al banco va con una bolsa de hielo en la rodilla derecha. Terminó viendo el partido con una bolsa de hielo en la rodilla”, informó el comunicador.

Sin embargo, los problemas del carrilero derecho de los universitarios no serían mayores e incluso estaría disponible para el próximo duelo del equipo ante la U de Concepción, según indicaron desde el propio club.

En la U de Chile entregan gran noticia sobre Fabián Hormazábal

Este viernes Israel Poblete acudió a conferencia de prensa en el Centro Deportivo Azul, donde fue consultado por la situación de Fabián Hormazábal. Allí, el mediocampista aclaró que su compañero se encuentra bien físicamente.

“Fabián no salió con ninguna molestia, por lo que yo sé, pero todo el plantel está compenetrado para entrenar bien y ganar el lunes”, dijo el volante.

Por otro lado, Poblete lamentó la baja de Juan Martín Lucero, quien estará algunas semanas fuera de las canchas. “Sintió una molestia y está entrenando diferenciado. Es una baja muy importante por el jugador que es”, concluyó.

🔛 EN VIVO: Conferencia de Israel Poblete en el Centro Deportivo Azul 📍



Sigue la transmisión EN VIVO en nuestro Canal de YouTube ▶️https://t.co/qcStkGi9Qg — Universidad de Chile (@udechile) March 6, 2026

¿Cuándo juega la U de Chile?

Tras su fracaso en la Copa Sudamericana, Universidad de Chile volverá a la cancha este lunes 9 de marzo a las 20:00 horas en el Estadio Nacional cuando reciba a Universidad de Concepción.

📲 Sigue a Al Aire Libre y no te pierdas ningún detalle de lo que ocurra en la U de Chile.