Universidad de Chile sufrió un doloroso golpe el pasado miércoles luego de caer en la agonía ante Palestino, derrota que dejó a los azules sin competencias internacionales para el 2026.

Sin embargo, el rendimiento del equipo y los malos resultados no son lo único que preocupa en el Centro Deportivo Azul. Otro de los aspectos que mantiene en alerta al club y especialmente al cuerpo médico es el estado físico de algunos jugadores.

Durante la caída ante los árabes, Juan Martín Lucero y Bianneider Tamayo abandonaron el campo de juego, sumándose a la lista de futbolistas lesionados, donde el que más preocupa es Octavio Rivero.

El drama de Octavio Rivero en la U de Chile

Octavio Rivero llegó a la U de Chile como una de las principales cartas de gol para la temporada 2026. Sin embargo, en lo que va del año no solo no ha anotado, sino que solo ha jugado dos partidos oficiales producto de los problemas físicos.

Esta situación ha provocado un dolor de cabeza en el club, que confiaba en que el ex Barcelona de Ecuador potenciaría el ataque. La preocupación creció en las últimas horas, puesto que la periodista de Radio ADN entregó algunos detalles de la lesión del delantero.

“Contra Universitario efectivamente sintió un malestar en la rodilla, donde se le acumuló líquido. Después con Audax Italiano ya estaba desinflamado y por eso juega en el debut de la U en el torneo”, comenzó diciendo.

“Luego se le vuelve a acumular líquido y le dan unas semanas de descanso para que pueda estar ante Huachipato. Vuelve a estar bien, se le desinflama y puede jugar ante Palestino en La Cisterna, pero se le vuelve a inflamar en el amistoso ante San Luis”, agregó.

Advierten que Rivero podría no recuperarse en la U de Chile

En ese sentido, la comunicadora contó que Octavio Rivero está conviviendo con una inflamación que “va y viene”. Si bien en estos momentos se encuentra bien e incluso tenía ganas de jugar ante Palestino, los médicos optaron por mantenerlo al margen, considerando lo inestable de su lesión.

“El jugador quiere estar ante Universidad de Concepción y de hecho ya está haciendo trabajo con balón, pero es una decisión médica, porque lo más probable es que una vez que juegue un partido se le vuelva a inflamar esa zona”, precisó.

“Rivero no quiere operarse, así que vamos a ver si logra convivir con esto y si la U lo acepta. Los exámenes médicos no lo mostraron porque en ese momento tenía la rodilla desinflamada”, sentenció.

