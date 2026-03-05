Francisco Meneghini concretó su primer gran fracaso en la U de Chile luego de caer en la agonía ante Palestino en la fase previa de la Copa Sudamericana, derrota que dejó al equipo fuera de competencias internacionales el 2026.

Si bien el triunfo en el Superclásico había aplacado las críticas, este nuevo traspié acrecentó los cuestionamientos en su contra y muchos incluso ya piden su salida del Romántico Viajero.

Otros, por su parte, recuerdan lo hecho por su antecesor en el cargo, Gustavo Álvarez. Esto porque el exentrenador de Huachipato tuvo un rendimiento completamente opuesto al que ha conseguido Paqui en sus primeros partidos.

El fantasma de Álvarez complica a Meneghini en la U de Chile

Francisco Meneghini ha tenido un inicio de temporada para el olvido. En sus primeros seis partidos oficiales, el estratega argentino cosecha un triunfo, tres empates y dos derrotas, alcanzando apenas un 33% de rendimiento.

Por el contrario, en sus primeros seis duelos al mando de la U, Álvarez se mantuvo invicto y registró cinco triunfos (incluido el Superclásico ante Colo Colo en el Estadio Monumental) y un empate, destacando con un 89% de rendimiento.

Álvarez vs Meneghini: la gran diferencia en la U de Chile

Sin embargo, más allá de los resultados, un aspecto que preocupa a los hinchas es la forma en la que juega el equipo y la debilidad que ha mostrado en ataque. A lo largo de la temporada, salvo algunos pasajes, la U de Chile no ha logrado someter a sus rivales y ha carecido de poder ofensivo.

Esto queda reflejado no solo en los pocos goles que ha convertido el Romántico Viajero (cinco en lo que va del año), sino también en las ocasiones que se crea. Esto porque en sus primeros seis partidos, el elenco de Paqui ha rematado a puerta en 17 oportunidades, lo que promedia 2.8 tiros por compromiso.

Por contraparte, la U de Gustavo Álvarez no solo anotó más en sus primeros seis partidos (11 goles), sino que también se generó más ocasiones, puesto que registró un total de 33 remates a portería, es decir, 5.5 por encuentro.

Más allá de los números, el clima es tenso: la paciencia de los hinchas se agota y el proceso de Meneghini tambalea, mientras el fantasma de Álvarez cobra fuerza en los pasillos del Centro Deportivo Azul

