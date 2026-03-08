Universidad de Chile y Universidad de Concepción se medirán este lunes 9 de marzo a las 20:00 horas en el Estadio Nacional. Ambos equipos llegan con distintos escenarios tras la última jornada del torneo y buscarán sumar puntos importantes en esta nueva fecha del Campeonato.

El encuentro será transmitido a través de la señal de TNT Sports Premium y también por la plataforma de streaming HBO Max.

¿Quién transmite en vivo Universidad de Chile vs U de Concepción?

📺 TV: TNT Sports Premium.

💻 Streaming: HBO Max.

Además, podrás seguir todos los detalles del partido en Al Aire Libre.

¿Cuándo y a qué hora juegan Universidad de Chile vs U de Concepción?

El partido entre Universidad de Chile y Universidad de Concepción se disputará este lunes 9 de marzo, a partir de las 20:00 horas en el Estadio Nacional.

🗓 Fecha: Lunes 9 de marzo

🕗 Hora: 20:00 horas

🏟 Estadio: Estadio Nacional, Santiago

Árbitros del partido entre Universidad de Chile vs U de Concepción

Árbitro: José Cabero.

1er asistente: Carlos Poblete.

2do asistente: Marcia Castillo.

Cuarto árbitro: Nicolás Gamboa.

VAR: Juan Sepúlveda.

AVAR: Dione Rissios.

¿Cómo llegan Universidad de Chile y Universidad de Concepción al partido?

Universidad de Chile llega tras conseguir un importante triunfo por la cuenta mínima ante Colo Colo en el Superclásico disputado la fecha pasada del Campeonato Nacional. Sin embargo, el equipo azul también sufrió un golpe internacional tras quedar eliminado de la Copa Sudamericana luego de caer por 2-1 ante Palestino, resultado que dejó a los árabes clasificados a la fase de grupos.

Universidad de Concepción, en tanto, viene de caer por 3-0 frente a Everton en el Estadio Ester Roa Rebolledo, resultado que dejó al cuadro penquista con la tarea de recuperarse en esta nueva jornada del torneo.

Probable formación de Universidad de Chile

Gabriel Castellón; Nicolás Ramírez, Matías Zaldivia, Franco Calderón; Fabián Hormazábal, Charles Aránguiz, Israel Poblete, Marcelo Morales; Javier Altamirano; Maximiliano Guerrero y Eduardo Vargas.

Probable formación de Universidad de Concepción

Santiago Silva; Esteban Páez, Osvaldo González, Leonel González y Yerko Oyanedel; Ariel Uribe, Facundo Mater, Cristopher Mesías y Agustín Urzi; Jeison Fuentealba y Cecilio Waterman.

Minuto a minuto de Ude Chile vs U de Concepción