Universidad de Chile busca lamerse las heridas tras el fracaso en la Copa Sudamericana, pero el ambiente en el Centro Deportivo Azul está lejos de la calma. Para el duelo de este lunes ante Universidad de Concepción en el Estadio Nacional, la formación ya está prácticamente definida y trae consigo una confirmación que genera ronchas en la hinchada: Francisco “Paqui” Meneghini mantendrá contra viento y marea la línea de tres defensores.

Según reveló La Magia Azul, el estratega argentino decidió “morir con la suya” pese a los cuestionamientos que sugieren que al equipo le sobra un central cuando los rivales se repliegan. Esta obsesión con la línea de 3, que muchos tildan de conservadora para la historia del Romántico Viajero, tiene tres pilares fundamentales que hoy se filtran desde el cuerpo técnico: la búsqueda obsesiva de una “salida clara”, la protección ante contragolpes y un rol de carrileros que, en la práctica, ha sido inofensivo.

¿Por qué Paqui Meneghini se niega a soltar la línea de 3 en la U de Chile?

El dogma de Meneghini se basa en evitar a toda costa el pelotazo dividido. Con tres centrales, la U siempre tiene un hombre libre para iniciar el juego, aunque contra equipos que no presionan, esta superioridad numérica suele volverse estéril. El gran temor de “Paqui” es quedar mal parado; prefiere sacrificar potencia ofensiva antes que arriesgarse a un mano a mano defensivo que lo exponga ante transiciones letales.

Sin embargo, el dilema ante el “Campanil” será mayor. Se espera que el rival ceda terreno y posesión, lo que pondrá a prueba si este esquema es capaz de romper cerrojos o si veremos nuevamente a una U con posesión inútil y un defensa sobrando durante los 90 minutos en el Nacional.

El citado medio detalla así los tres pilares de esta obsesión táctica:

El dogma de la “salida clara”: Para Meneghini, el fútbol es un juego de posiciones que se construye desde el portero. La línea de 3 le permite tener siempre un hombre libre para recibir el balón y evitar el pelotazo dividido. Sin embargo, el medio advierte que contra equipos que no presionan alto, esta superioridad numérica se vuelve inofensiva, dejando a los centrales rotando el balón sin profundidad. La protección ante las transiciones letales: El gran temor del cuerpo técnico azul es quedar mal parado. Al mantener tres centrales fijos, la U se asegura de cubrir todo el ancho de la cancha ante un contragolpe. Según el reporte, “Paqui” prefiere sacrificar un hombre en ataque antes que arriesgarse a un mano a mano defensivo, una postura que muchos tildan de conservadora para el “Romántico Viajero”. El rol de los carrileros: El esquema busca, en teoría, liberar a los laterales y transformarlos en punteros. No obstante, se señala que si los carrileros no logran desbordar o ganar línea de fondo, el equipo se vuelve predecible y termina chocando contra una muralla de piernas en el área rival.

El experimento de Paqui ante la falta de delanteros

A la crisis táctica se suma una emergencia hospitalaria. Con Juan Martín Lucero, Octavio Rivero y Lucas Assadi fuera por lesión, el técnico debió recurrir a una solución que nadie tenía en el radar. Maximiliano Guerrero se estrenará como centrodelantero titular, acompañando a un Eduardo Vargas que aún no logra reencontrarse con su mejor versión goleadora.

Guerrero, formado como volante y consolidado como extremo, asumirá el rol de “falso nueve”. Aunque ha sumado minutos en esa posición ingresando desde el banco, esta será su primera gran prueba de fuego desde el arranque. Ante la falta de referentes de área sanos, Meneghini apuesta por un ataque más dinámico para intentar salvar un proceso que ya camina por la cornisa.

En resumen

Paqui Meneghini mantendrá la línea de tres defensores ante la U de Conce .

mantendrá la línea de tres defensores ante la . La revelación de esta obsesión táctica fue entregada por La Magia Azul .

fue entregada por . El equipo sufre por las bajas de Lucero , Rivero y Assadi en ofensiva.

, y en ofensiva. Maximiliano Guerrero será el improvisado centrodelantero titular.

será el improvisado centrodelantero titular. Eduardo Vargas liderará un ataque sin “9” nominal ante la emergencia.

