El Estadio Nacional Julio Martínez Prádanos será el escenario de un duelo universitario cargado de urgencia este lunes 9 de marzo. U de Chile recibe a la U de Concepción en la sexta fecha del Campeonato Nacional 2026, con la U en plena crisis deportiva y médica, y el elenco penquista buscando enmendar el rumbo.

El conjunto azul llega al partido más golpeado de lo que indica la tabla. Tras una semana funesta con la eliminación de la Copa Sudamericana a manos de Palestino, el equipo de Francisco “Paqui” Meneghini suma un preocupante hospital de lesionados que dejó sin sus principales atacantes al plantel. Del otro lado, el Campanil llega con siete puntos tras cinco fechas, aunque la contundente derrota 0-3 ante Everton en la última jornada sembró dudas sobre su regularidad.

¿Dónde y a qué hora se juega U de Chile vs U de Concepción?

Fecha: Lunes 9 de marzo de 2026

Lunes 9 de marzo de 2026 Estadio: Estadio Nacional Julio Martínez Prádanos

Estadio Nacional Julio Martínez Prádanos Hora: 20:00 hrs Chile

20:00 hrs Chile Fecha de liga: Fecha 6, Liga de Primera 2026

¿Quién transmite U de Chile vs U de Concepción?

Este partido se verá exclusivamente por TNT Sports en todas las plataformas de TV de pago y por el servicio de streaming de HBO Max.



Enfrentamientos directos entre U de Chile y U de Concepción

Estadística Total Partidos en Primera División 45 Victorias U. de Chile 20 Empates 13 Victorias U. de Concepción 12 Último partido 03/01/2021 – U. de Chile 2-0 U. de Concepción (Primera División)

Últimos 5 partidos de U de Chile y U de Concepción

U de Chile U de Concepción U de Chile 1-2 Palestino ❌ U de Concepción 0-3 Everton ❌ Colo Colo 0-1 U de Chile ✅ La Serena 1-1 U de Concepción 🟡 U de Chile 2-2 Limache 🟡 U de Concepción 2-1 Concepción ✅ Palestino 0-0 U de Chile 🟡 Audax Italiano 3-0 U de Concepción ❌ Huachipato 2-1 U de Chile ❌ U de Concepción 1-0 Coquimbo ✅

Pronóstico Al Aire Libre del U de Chile vs U de Concepción

Para realizar el pronóstico usamos un modelo mixto donde evaluamos el desempeño de la actual temporada, el desempeño histórico de ambos equipos, los enfrentamientos entre ellos y centenares de simulaciones del partido. Todo ese trabajo estadístico y matemático arrojó los siguientes resultados:

U. de Chile gana: 45,1%

Empate: 27,8%

U. de Concepción gana: 27,1%



Marcador más probable: U. de Chile 1-0 Universidad de Concepción (14,1% de las simulaciones)

La ventaja local de la U en el Nacional y su superioridad histórica en el historial directo inclinan la balanza azul. Sin embargo, el dramático cuadro de lesionados de Meneghini y el irregular rendimiento colectivo limitan la proyección a un triunfo estrecho, sin contundencia.

Últimas noticias de Universidad de Chile

Paqui se juega el puesto en cada partido | © Photosport

La U llega en estado de emergencia médica. El plantel de Meneghini tiene 4 lesionados: Juan Martín Lucero, Octavio Rivero (sinovitis de rodilla con posible intervención quirúrgica), Lucas Assadi, y el defensor venezolano Bianneider Tamayo, confirmado como baja en las últimas horas.

A esto hay que sumarle que la U fracasó en su gran objetivo del semestre, que era entrar a la fase de grupos de la Copa Sudamericana y la dirigencia de Azul Azul comenzó a mirar con poco entusiasmo el proceso de Meneghini al mando de la U.

El DT argentino se quedó sin delanteros para un partido importante y deberá improvisar una delantera con Maximiliano Guerrero y Eduardo Vargas, quien ya jugaron en el último partido ante Palestino y no se vieron tan bien.

Posible alineación de U. de Chile: Gabriel Castellón; Nicolás Ramírez, Franco Calderón, Matías Zaldivia; Fabián Hormazábal, Charles Aránguiz, Israel Poblete, Marcelo Morales, Javier Altamirano; Maximiliano Guerrero y Eduardo Vargas

Últimas noticias de Universidad de Concepción

La U de Concepción necesita una victoria | © Photosport

El Campanil llega con más dudas que certezas después del 0-3 ante Everton. El elenco de Juan Cruz Real mostró dos caras muy distintas en este inicio de temporada: capaz de ganar el clásico de la ciudad y de ser aplastado en casa ante el peor equipo de la temporada. Esa irregularidad es el talón de Aquiles del cuadro penquista, que acumula siete puntos en cinco fechas.

Si de malas noticias se trata, un gran golpe para el Campanil será la ausencia del delantero Cecilio Waterman. El panameño quedó fuera luego de recibir dos fechas de suspensión tras su expulsión ante Everton en la última fecha.

Posible alineación de U. de Concepción: Santiago Silva; Estaban Paez, Osvaldo González, Leonel González y Yerko Oyanedel; Ariel Uribe, Facundo Mater, Cristopher Mesías y Agustín Urzi; Jeison Fuentealba y Harold Salgado.

