U de Chile ya determinó el tiempo que estará de baja Charles Aránguiz, luego del desgarro que sufrió el lunes pasado en el empate 1-1 contra U de Concepción en el estadio Nacional, duelo que terminó de sellar la salida del DT Francisco “Paqui” Meneghini.
En un principio había versiones que indicaban que Aránguiz iba a estar fuera en un plazo estimado entre dos y tres semanas. No obstante, se conoció que finalmente el plazo será mucho mayor.
¿Cuántas semanas estará de baja Charles Aránguiz en U de Chile?
Según dio a conocer el periodista Marcelo Díaz en TNT Sports, serán seis semanas las que estará fuera Charles Aránguiz en U de Chile, es decir, cerca de un mes y medio.
De todas maneras, Díaz añadió que dependiendo del progreso de la recuperación pueden ir variando los plazos, pero en un inicio es el tiempo señalado con anterioridad, lo que llega a generar un problema grande para el técnico interino John Valladares, quien además tiene las bajas de Marcelo Díaz (suspendido), Octavio Rivero, Lucas Assadi, Juan Martín Lucero, Bianneider Tamayo, Maximiliano Guerrero y Matías Zaldivia (lesionados).
Estos son los partidos que se perderá Charles Aránguiz en U de Chile
Con esta lesión, Charles Aránguiz se perderá duelos importantes de U de Chile en el Campeonato Nacional y en el inicio de su participación en la Copa de la Liag 2026, torneo que está debutando en esta temporada y que tendrá sus primeros partidos en la próxima fecha FIFA.
Los duelos en que no estará Charles Aránguiz:
- Coquimbo Unido vs U de Chile – Sábado 14 de marzo, 18:00 horas (Campeonato Nacional)
- U de Chile vs Deportes La Serena – Viernes 20 de marzo, 18:00 horas (Copa de la Liga)
- U de Chile vs Unión La Calera – Martes 24 de marzo, 18:00 horas (Copa de la Liga)
- Audax Italiano vs U de Chile – Martes 31 de marzo, 18:00 horas (Copa de la Liga)
- U de Chile vs Deportes La Serena – Fin de semana del 5 de abril (Campeonato Nacional)
- Ñublense vs U de Chile – Fin de semana del 12 de abril (Campeonato Nacional)
- Everton vs U de Chile – Fin de semana del 19 de abril (Campeonato Nacional)
Se espera que el retorno de Aránguiz sea el Clásico Universitario de U de Chile vs U Católica el fin de semana del 26 de abril en el estadio Nacional.