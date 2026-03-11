U de Chile ya determinó el tiempo que estará de baja Charles Aránguiz, luego del desgarro que sufrió el lunes pasado en el empate 1-1 contra U de Concepción en el estadio Nacional, duelo que terminó de sellar la salida del DT Francisco “Paqui” Meneghini.

En un principio había versiones que indicaban que Aránguiz iba a estar fuera en un plazo estimado entre dos y tres semanas. No obstante, se conoció que finalmente el plazo será mucho mayor.

¿Cuántas semanas estará de baja Charles Aránguiz en U de Chile?

Según dio a conocer el periodista Marcelo Díaz en TNT Sports, serán seis semanas las que estará fuera Charles Aránguiz en U de Chile, es decir, cerca de un mes y medio.

De todas maneras, Díaz añadió que dependiendo del progreso de la recuperación pueden ir variando los plazos, pero en un inicio es el tiempo señalado con anterioridad, lo que llega a generar un problema grande para el técnico interino John Valladares, quien además tiene las bajas de Marcelo Díaz (suspendido), Octavio Rivero, Lucas Assadi, Juan Martín Lucero, Bianneider Tamayo, Maximiliano Guerrero y Matías Zaldivia (lesionados).

Estos son los partidos que se perderá Charles Aránguiz en U de Chile

Con esta lesión, Charles Aránguiz se perderá duelos importantes de U de Chile en el Campeonato Nacional y en el inicio de su participación en la Copa de la Liag 2026, torneo que está debutando en esta temporada y que tendrá sus primeros partidos en la próxima fecha FIFA.

Los duelos en que no estará Charles Aránguiz:

Coquimbo Unido vs U de Chile – Sábado 14 de marzo, 18:00 horas (Campeonato Nacional)

U de Chile vs Deportes La Serena – Viernes 20 de marzo, 18:00 horas (Copa de la Liga)

U de Chile vs Unión La Calera – Martes 24 de marzo, 18:00 horas (Copa de la Liga)

Audax Italiano vs U de Chile – Martes 31 de marzo, 18:00 horas (Copa de la Liga)

U de Chile vs Deportes La Serena – Fin de semana del 5 de abril (Campeonato Nacional)

Ñublense vs U de Chile – Fin de semana del 12 de abril (Campeonato Nacional)

Everton vs U de Chile – Fin de semana del 19 de abril (Campeonato Nacional)

Se espera que el retorno de Aránguiz sea el Clásico Universitario de U de Chile vs U Católica el fin de semana del 26 de abril en el estadio Nacional.