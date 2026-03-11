Francisco Meneghini abandonó el Centro Deportivo Azul rompiendo el silencio sobre su traumática salida de Universidad de Chile. Tras apenas 64 días y un rendimiento del 33,33%, el técnico argentino confesó que el ambiente en el camarín era insostenible. Su salida, pactada con la dirigencia, busca eliminar una “tensión extrema” que, según sus propias palabras, impedía que los jugadores rindieran en la cancha antes del duelo con Coquimbo Unido.

¿Qué dijo Francisco Meneghini tras su salida de la U de Chile?

El estratega no se guardó nada al explicar que su partida fue un acto de “protección” hacia el plantel. “Yo siempre les exijo pensar primero en el equipo, más allá de que creo que se podía revertir la situación, era exponer al equipo a una situación de mucha presión, de mucha tensión”, disparó el DT a las afueras del CDA, confirmando que el entorno estaba “roto”.

¿Paqui Meneghini renunció o lo echaron de la U de Chile?

Aunque se habló de despido, el técnico aclaró que fue una decisión consensuada para evitar un desastre mayor. “Hablé con el gerente deportivo, compartimos sensaciones. Los dos teníamos la visión bastante parecida de que le podía servir al equipo descomprimir con mi salida”, detalló Meneghini. El objetivo fue “limpiar” el ambiente antes de que la crisis fuera irreversible.

¿Cuál fue el mensaje de despedida de Meneghini a los jugadores?

A pesar de los malos resultados, el argentino agradeció el esfuerzo de un camarín que, según él, lo intentó todo. “Hablé con todo el plantel agradeciéndole por el compromiso, el esfuerzo, se entregaron al máximo. A veces las cosas no se dan”, sentenció, dejando en claro que el problema no fue la actitud, sino el peso de una presión que terminó por “quemar” su proceso en solo siete partidos.

La salida de Meneghini deja una herida abierta en lo personal. Con solo una victoria en seis fechas de liga, el técnico reconoció que dirigir al “Romántico Viajero” era el desafío de su vida. “Estoy muy triste porque para mí era un sueño dirigir a este equipo, lo estaba cumpliendo, estaba muy contento, me sentía muy bien”, confesó visiblemente afectado.

El estratega asume que su presencia se volvió un imán de críticas que afectaba directamente el rendimiento de los futbolistas. “Con mi salida el equipo se puede descomprimir y se puede liberar para seguir adelante”, puntualizó.

El balance final es lapidario: siete partidos oficiales y la eliminación de la Copa Sudamericana. Ahora, la dirigencia de Azul Azul busca a contrarreloj a su sucesor para intentar salvar una temporada 2026 que comenzó como una pesadilla.

