Universidad de Chile atraviesa un verdadero terremoto institucional. La salida relámpago de Francisco Meneghini, quien apenas duró dos meses en el cargo, no calmó las aguas en el Centro Deportivo Azul. Por el contrario, la decisión de la mesa directiva de Azul Azul dejó al descubierto una fractura interna que apunta más allá de la banca.

Diego Rivarola, ídolo y voz autorizada en el mundo laico, rompió el silencio en su rol de comentarista para revelar el “gran secreto” que hoy sacude las oficinas del club. Según el exatacante, el despido de Meneghini es solo el síntoma de un cuestionamiento mucho más profundo hacia la gestión deportiva de la institución.

¿Qué dijo Diego Rivarola sobre la crisis en la U de Chile?

En las pantallas de ESPN Chile, el histórico goleador analizó el complejo escenario que derivó en la salida del estratega argentino, resaltando que la presión del entorno fue clave. “Era un momento complejo el de la U, de toma de decisiones difíciles. No todos están de acuerdo, por más que te guste o no te guste. Yo siento que acá hay un sentir popular que es fuerte y siento que influyó mucho”, aseguró el exjugador.

Para Rivarola, la falta de convicción en el proceso de Paqui no era unánime en la dirigencia, lo que terminó por detonar el quiebre tras el paupérrimo 33.34% de rendimiento del equipo. “Siento que hay cierta parte de la dirigencia que sí y cierta parte que no, y es esta la que decide sacarlo”, disparó el ídolo azul.

¿Quién es el cuestionado en Azul Azul tras la salida de Meneghini?

La revelación más potente de Diego Rivarola apunta directamente a Manuel Mayo, el gerente deportivo de la U. Al ser Mayo el principal gestor de la llegada de Meneghini a principios de 2026, su crédito se habría agotado junto con el del entrenador.

“Hoy si la dirigencia decide sacar a Francisco Meneghini tampoco están conformes con lo que hizo Manuel Mayo, quien es el que lo trajo. Ese es el mensaje”, advirtió “Gokú”. Esta situación instala una duda razonable sobre la continuidad del gerente, quien ahora deberá cargar con el peso de haber elegido un proyecto que apenas sumó una victoria en siete partidos oficiales.

¿Cuándo juega la U de Chile su próximo partido?

En medio de este caos administrativo y deportivo, el plantel laico debe enfocarse en lo futbolístico. El próximo desafío de Universidad de Chile será ante Coquimbo Unido este sábado 14 de marzo a las 18:00 horas. El duelo, válido por la séptima fecha del Campeonato Nacional 2026, será dirigido interinamente por John Valladares y Manuel Iturra, quienes buscarán apagar el incendio en el Francisco Sánchez Rumoroso.

