Colo Colo no vive días tranquilos pese a ser líder exclusivo del Campeonato Nacional 2026. Mientras el plantel prepara el duelo ante Huachipato, el camarín se sacude por varios frentes: Álvaro Madrid enfrentó el peso de la histórica camiseta número 8 y dejó una declaración que marca carácter en un equipo que aún busca consolidarse; en paralelo, Diego Ulloa mantiene en alerta al cuerpo técnico tras detallarse el pinchazo en su talón derecho que lo obligó a salir con evidentes molestias ante Audax.

Pero el panorama no termina ahí. Arturo Vidal lidera el ranking de duelos ganados del campeonato y se consolida como eje del equipo en su nuevo rol, la defensa se transformó en el gran sostén del líder con solo cuatro goles recibidos en seis fechas, mientras el ataque sigue bajo observación por el irregular arranque de Javier Correa. Todo esto en la antesala de un partido programado para un lunes por razones extrafutbolísticas, decisión que volvió a generar ruido en el medio. Colo Colo manda en la tabla, sí, pero las tensiones internas y deportivas no desaparecen.

⚪⚫ Todas las noticias de Colo Colo hoy miércoles 11 de marzo



Sigue en AlAireLibre.cl el Colo Colo HOY minuto a minuto: evolución de Ulloa, definición del once ante Huachipato, debate por el lunes y todas las reacciones del camarín albo.