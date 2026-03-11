Universidad de Chile confirmó mediante un comunicado el fin del ciclo de Francisco “Paqui” Meneghini como entrenador del primer equipo, tras un acuerdo entre ambas partes.

Ante la urgencia deportiva, el club definió de inmediato a un entrenador interino que dirigirá al plantel en los próximos entrenamientos.

Se acabó la teleserie en el CDA. Lo que comenzó como un rumor a gritos por los hinchas tras el empate ante la Universidad de Concepción, finalmente se materializó este miércoles 11 de marzo. A través de sus canales oficiales, el Club Universidad de Chile confirmó que Francisco Meneghini no continuará al mando del primer equipo masculino.

Pese a los desastrosos números que arrastraba el estratega, la concesionaria optó por una salida diplomática. En el escrito, Azul Azul detalló que “la finalización del vínculo contractual se acordó en buenos términos gracias a la excelente disposición mostrada por el técnico”, destacando que se trató de un término de relación laboral “por mutuo acuerdo entre ambas partes” para privilegiar el bienestar de la institución.

El Club Universidad de Chile informa a sus hinchas y a la opinión pública que, desde este miércoles 11 de marzo, el señor Francisco Meneghini no continuará ejerciendo sus funciones como entrenador de nuestro Primer Equipo masculino.



pic.twitter.com/8Uo26A7sUO — Universidad de Chile (@udechile) March 11, 2026

El gesto de Leandro Fernández tras la salida de Paqui de la U de Chile

La confirmación oficial de la salida de Francisco Meneghini no pasó desapercibida para nadie, mucho menos para el plantel. Pero hubo una reacción en particular que llamó la atención en redes sociales y que refleja el ambiente que se vivía en el CDA.

Se trata del delantero Leandro Fernández. El atacante argentino, quien fue sorpresivamente marginado por el propio Paqui apenas el técnico llegó al club a comienzos de año, reaccionó rápidamente al comunicado publicado por la institución.

Los hinchas y la prensa no tardaron en notar que el ex “9” azul le dio “me gusta” a la publicación oficial de Universidad de Chile en Instagram donde se anunciaba la salida del estratega, pocos minutos después de que el club difundiera la noticia.

El gesto del delantero no pasó desapercibido entre los hinchas laicos y volvió a poner sobre la mesa el tenso ambiente que se habría vivido entre algunos jugadores del plantel y el ahora exentrenador azul.

¿Quién será el entrenador interino de la U de Chile tras la salida de Meneghini?

Con la salida de “Paqui” ya sellada, la urgencia de la U se trasladó a la cancha. El club informó de inmediato su plan de contingencia para afrontar la profunda crisis deportiva, entregándole las llaves del equipo a un viejo conocido de la casa para intentar apagar el incendio.

“Se determinó que Jhon Valladares asumirá como entrenador interino del plantel profesional, comandando desde hoy miércoles los entrenamientos”, confirmó la institución. El nuevo DT no estará solo, ya que su mano derecha será el exvolante azul Manuel Iturra, quien asumirá como segundo entrenador.

El renovado staff técnico de Universidad de Chile que intentará levantar a un golpeado camarín lo completarán Rodrigo Villaseca y Julio Cerda (preparadores físicos), Matías Cruz (analista) y Gonzalo Smith (preparador de arqueros).

¿Cuándo debutará el nuevo cuerpo técnico de Universidad de Chile?

El interinato encabezado por Jhon Valladares y Manuel “Colocho” Iturra no tendrá mucho margen de trabajo en el CDA. Tras la salida de Francisco Meneghini, el nuevo cuerpo técnico deberá asumir de inmediato el desafío de levantar a un equipo golpeado en lo futbolístico y anímico.

El debut del staff interino será este mismo fin de semana, cuando Universidad de Chile visite a Coquimbo Unido por la Fecha 7 del Campeonato Nacional 2026. El encuentro asoma como una prueba clave para el “Romántico Viajero”, que necesita sumar con urgencia para comenzar a salir de la parte baja de la tabla.