Leandro Fernández ejecutó su “venganza” virtual apenas se oficializó el despido de Francisco Meneghini de Universidad de Chile. El delantero, que fue marginado por el estratega rosarino al inicio de la temporada 2026, no tardó un segundo en aparecer en la publicación oficial del club para dejar un gesto que todo el mundo azul interpretó como una burla directa al fracaso del técnico que lo obligó a rescindir su contrato.

¿Qué hizo Leandro Fernández tras el despido de Francisco Meneghini?

El “Lea” no necesitó palabras para disparar contra el técnico que lo borró. Apenas la cuenta oficial de Universidad de Chile posteó el comunicado del adiós de Meneghini, el delantero de Argentinos Juniors le dio un “me gusta”fulminante. La reacción del 34 fue capturada de inmediato por los hinchas, quienes celebraron el gesto como la prueba final de que el tiempo puso a cada uno en su lugar tras la bullada salida del goleador al “Bicho”.

¿Por qué Meneghini echó a Leandro Fernández de la U de Chile?

La relación se rompió en el primer día de la pretemporada. “Paqui” Meneghini le notificó a Fernández que no sería considerado ni para el banco de suplentes porque “no encajaba en su esquema”, lo que forzó la salida del referente ofensivo. Esta decisión fue el “pecado original” del DT con la hinchada laica, que jamás le perdonó haber regalado a su mejor atacante por un capricho táctico que terminó con un paupérrimo 33% de rendimiento.

¿Cuál es el presente de Leandro Fernández en Argentinos Juniors?

Tras ser “cortado” por Meneghini, el atacante recaló en La Paternal. Si bien ha sumado minutos y asistencias, su corazón parece seguir en el Centro Deportivo Azul, desde donde observa cómo el proceso de quien lo despreció se desmoronó en apenas 64 días. Hoy, mientras la U busca DT a contrarreloj, el gesto de Fernández deja claro que la herida por la forma en que lo echaron sigue abierta.

El gesto de Fernández en Instagram fue la chispa que faltaba para incendiar una jornada ya caótica en el CDA. Para los fanáticos, ese “like” es la validación de que el técnico se equivocó desde el día uno al desmantelar la identidad ofensiva del equipo.

“El ‘me gusta’ de Fernández fue interpretado por muchos como una validación de que el tiempo terminó dándole la razón a él y no al entrenador”, detalló el medio Bolavip sobre la reacción que se volvió tendencia nacional.

En resumen:

Leandro Fernández reaccionó con un “like” al post del despido de Meneghini .

reaccionó con un “like” al post del despido de . El delantero fue forzado a irse de la U por decisión del DT rosarino.

de la U por decisión del DT rosarino. La hinchada azul considera el gesto como una venganza justa del goleador.

del goleador. “Paqui” duró apenas dos meses y fue el principal responsable de la salida del “Lea”.

duró apenas dos meses y fue el principal responsable de la salida del “Lea”. Fernández tiene contrato con Argentinos Juniors hasta fines de 2026.

¿Fue el “borrado” de Leandro Fernández el error que terminó por hundir a Meneghini? Cuéntanos tu opinión y sigue la crisis azul en AlAireLibre.cl.