Universidad de Chile vive horas frenéticas tras la decisión de despedir a Francisco Meneghini. Aunque el consenso por los malos resultados (apenas una victoria en siete partidos) aceleró el adiós de “Paqui”, la firma del finiquito se ha transformado en un verdadero laberinto legal para la dirigencia de Azul Azul.

El obstáculo no es deportivo, sino estrictamente contractual. Según información de ADN Deportes, existe una cláusula de salida específica que hoy impide que la desvinculación sea oficial y económica para el club, obligando a las partes a sentarse a negociar una salida que no “desangre” las arcas del Romántico Viajero.

¿Por qué no se ha oficializado la salida de Meneghini de la U de Chile?

El contrato que une a Francisco Meneghini con la institución establece que la cláusula de indemnización solo puede activarse a partir de la fecha 15 del torneo. El problema para el club es que recién se han disputado seis jornadas del Campeonato Nacional 2026, lo que deja a la dirigencia en una posición vulnerable.

Para evitar el pago de la totalidad del contrato, la fórmula que analizan en el Centro Deportivo Azul es adelantar la vigencia de dicha cláusula mediante un acuerdo amistoso. El objetivo de la directiva es pagar únicamente tres sueldos correspondientes a la indemnización, en lugar de los meses restantes de un proceso que apenas duró 68 días.

¿Quién será el técnico de la U de Chile vs Coquimbo Unido?

Mientras se destraba el conflicto económico con “Paqui”, el club ya definió quiénes se sentarán en la banca para el crucial duelo de este sábado. Según reportó Emisora Bullanguera, el encargado de asumir el interinato es John Valladares, actual DT de la Sub-20 azul.

Valladares, quien fue campeón con la U como jugador a principios de los 2000, no estará solo. Su ayudante técnico será Manuel “Colocho” Iturra, el único sobreviviente del cuerpo técnico de Meneghini que permanecerá en la institución. Ambos tendrán la misión de levantar a un plantel que viene de quedar fuera de la Copa Sudamericana y que marcha en la parte baja del torneo local.

¿A qué hora juega la U de Chile vs Coquimbo?

El debut de la dupla Valladares-Iturra será este sábado 14 de marzo a las 18:00 horas. La U deberá visitar el Estadio Francisco Sánchez Rumoroso para enfrentar a Coquimbo Unido, en un duelo válido por la séptima fecha que será transmitido por TNT Sports Premium y la plataforma Max.

En resumen

Francisco Meneghini aceptó dejar el cargo tras un paupérrimo rendimiento.

aceptó dejar el cargo tras un paupérrimo rendimiento. Una cláusula de salida que se activa en la fecha 15 frena el acuerdo legal.

frena el acuerdo legal. La U busca pagar solo tres meses de sueldo como indemnización.

busca pagar solo tres meses de sueldo como indemnización. John Valladares y Manuel Iturra asumieron el interinato del primer equipo.

Sigue todos los detalles de la negociación entre la U y Meneghini y el minuto a minuto del interinato en AlAireLibre.cl.