Universidad de Chile parece no tener respiro. Tras el traumático despido de Francisco Meneghini, el equipo que ahora lideran John Valladares y Manuel “Colocho” Iturra recibió un golpe demoledor en la planificación del duelo ante Coquimbo Unido. Una de las piezas inamovibles de la estructura titular y patrón de la zona posterior sufrió una rotura fibrilar que lo saca de competencia por casi un mes.

Se trata de Matías Zaldivia, el líder de la defensa azul, quien según pudo averiguar RedGol, quedó totalmente descartado para el viaje al puerto. El referente de la zaga se une a un “hospital” que tiene al Romántico Viajero diezmado en un momento donde necesita sumar con urgencia para no alejarse del líder Colo Colo.

¿Qué lesión tiene Matías Zaldivia en la U de Chile?

El informe médico es lapidario para las pretensiones del interinato azul. El defensor padece un “desgarro semitendinoso de los isquiotibiales de la pierna izquierda, que lo tendrá cuatro semanas fuera”, según reportó el citado medio. Esta lesión no solo lo margina del choque ante el “Pirata”, sino que lo deja fuera de gran parte de la primera rueda.

La baja del central es de las más dolorosas porque se suma a la de Charles Aránguiz, otro referente que también sufrió un desgarro y que podría estar hasta dos meses fuera de las canchas. La salida de Meneghini ha dejado al descubierto una crisis en la preparación física que hoy tiene a la U con siete jugadores en enfermería, disparando cuestionamientos internos sobre las cargas de trabajo impuestas en las últimas semanas.

¿Quiénes son los 7 lesionados de la U de Chile hoy?

El panorama para John Valladares es un verdadero puzzle, ya que a las bajas médicas se suma la suspensión de Marcelo Díaz. El “Hospital Azul” hoy tiene nombres que harían titular a cualquier equipo del torneo:

Jugador Lesión Tiempo de baja Octavio Rivero Meniscos (rodilla) 3 meses Charles Aránguiz Desgarro isquiotibial 5 a 8 semanas Matías Zaldivia Desgarro muscular 3 a 4 semanas Juan Martín Lucero Lesión muscular 2 a 3 semanas Maximiliano Guerrero Molestia muscular 2 semanas Lucas Assadi Esguince de tobillo 1 a 2 semanas Bianneider Tamayo Desgarro muscular 10 a 15 días

¿Cómo formará la U de Chile vs Coquimbo Unido sin sus figuras?

Ante la falta de su columna vertebral, el cuerpo técnico interino deberá echar mano a la patrulla juvenil y a jugadores que habían perdido terreno. El desafío es mayúsculo: Coquimbo Unido marcha quinto y la U, que está a 5 puntos del líder, no puede permitirse más licencias. Valladares e Iturra tendrán que gestionar un plantel diezmado que, según fuentes internas, colapsó debido a fallos en la planificación física del ciclo anterior, lo que terminó por “romper” a los futbolistas clave.

