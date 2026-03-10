La ANFP liberó este martes los audios del VAR en la polémica jugada que marcó el empate 1-1 entre la U de Chile y Universidad de Concepción por la sexta fecha del Campeonato Nacional 2026.

En una de las últimas acciones del partido, una mano de Pablo Parra en el área desató la molestia de los azules, quienes pedían penal. Pese a los reclamos el árbitro José Cabero desestimó el cobro y el duelo terminó en empate.

¿Por qué no se cobró penal para la U de Chile?

En el video explicativo se indica que “tras la ejecución de un tiro de esquina por parte del equipo azul, jugadores de ambos equipos van a una disputa, en donde el delantero en su afán por ganar el espacio de donde va a caer el balón, desestabiliza con su cuerpo a un defensor haciendo que pierda el equilibrio abriendo sus brazos de forma natural”.

“Cuando el balón cae entre los jugadores, golpea el brazo abierto del defensor en una posición que se justifica por la acción de buscar estabilidad. Esta situación es interpretada correctamente por el árbitro que se encontraba con buen ángulo y permite que el juego continúe”, añade.

Por último, precisan que “el VAR, en su chequeo protocolar por posible penal, analiza ángulos, velocidades y consideraciones técnicas observando exactamente lo que el árbitro había relatado, ya que el golpe del balón en el brazo del defensor, ocurre por una acción del juego propia del movimiento del jugador al buscar equilibrio, por lo cual confirma la decisión del árbitro de no sancionar penal”.

¿Qué dijo el VAR en la polémica jugada del U de Chile vs U de Concepción?

Por otro lado, la ANFP también reveló el diálogo que tuvo el árbitro José Cabero con Juan Sepúlveda y Dione Rissios, quienes se encontraban en el VAR.

“Todo acción de juego Tiene contexto. Producto de los contactos que se generan, se gira y le llega en la mano”, dice Sepúlveda a Cabero.

Su observación la compartió Rissios, quien apuntó: “Correcto, estoy de acuerdo. Siempre la mano en una posición natural acorde a la acción”.

