U de Chile empató por 1-1 ante U de Concepción y sigue enredada en el Campeonato Nacional 2026: la paciencia se está acabando no solo por parte de los hinchas, sino que ahora por parte de la dirigencia de Azul Azul. De hecho, hay tres directores de la concesionaria que lo quieren fuera del club ahora mismo.

Así lo dio a conocer el periodista Maxi Videla en Al Aire Libre, asegurando que no se trata de una decisión tomada, pero sí de una postura de parte de los personeros que están en la mesa que toma decisiones en el cuadro universitario.

¿Qué dirigentes quieren a Paqui Meneghini fuera de U de Chile?

La información no preciso el nombre de los dirigentes que buscan sacar a Paqui Meneghini, aunque no se trata de presidente Michael Clark, quien busca aguantar al menos un semestre al entrenador de U de Chile (idealmente la temporada completa), aunque esto obviamente dependerá de los resultados que vengan por delante.

De todas maneras, el panorama parece insostenible para la continuidad de Meneghini. Los famáticos de la U se fueron del estadio cantando que el director técnico “ya se va”, expresando su deseo para el futuro inmedito de la banca del equipo.

Paqui Meneghini se juega gran parte de su proceso en el próximo partido de U de Chile

El próximo partido de U de Chile será ante Coquimbo Unido en el estadio Francisco Sánchez Rumoroso, el sábado 14 de marzo a las 18:00 horas.

Se trata de un partido muy complejo y en una plaza difícil. Este es el escenario en el que Paqui Meneghini se juega gran parte de su suerte en el Romántico Viajero.

En caso de lamentar una derrota ante los Piratas es difícil que Meneghini pueda continuar del club, ya que parece un buen momento para hacer cambios, tomando en cuenta que se viene una pausa del Campeonato Nacional para jugar la Copa de la Liga 2026 en medio de la fecha FIFA.

