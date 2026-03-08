El tenis chileno tenía los ojos puestos en California. Alejandro Tabilo buscaba dar otro golpe en el circuito ATP y prolongar su aventura en el Masters 1000 de Indian Wells, uno de los torneos más prestigiosos fuera de los Grand Slam.

Sin embargo, al frente estaba un rival de peso: Daniil Medvedev. El ex número uno del mundo llegaba con ritmo y experiencia en este tipo de escenarios, algo que terminaría inclinando la balanza en un duelo que duró poco más de una hora.

Para el chileno, el desafío era enorme y el margen de error prácticamente inexistente.

Alejandro Tabilo vs Daniil Medvedev en Indian Wells: el inicio que marcó el partido

El encuentro comenzó con un golpe inmediato para el número uno de Chile. En el primer juego del partido, Medvedev logró quebrar el servicio de Tabilo y desde ese momento manejó el ritmo del compromiso.

El ruso mostró la solidez que lo ha llevado a la elite del circuito. Con un servicio consistente y un juego desde el fondo muy preciso, neutralizó cualquier intento de reacción del chileno.

Tabilo, por su parte, luchó por mantenerse cerca en el marcador, pero nunca logró generar oportunidades reales de quiebre. El primer set terminó 6-4 para el europeo, que administró la ventaja con oficio.

La jerarquía del ruso sentenció el partido en el segundo set

En la segunda manga, el desarrollo del partido mantuvo el mismo guion. Tabilo intentó sostener sus turnos de saque y mantenerse competitivo, pero Medvedev elevó aún más su intensidad.

Desde el 2-2, el ruso aceleró el ritmo del partido y consiguió dos quiebres consecutivos que prácticamente definieron el duelo.

Con ese dominio, Medvedev cerró el set por 6-2 y selló su victoria en apenas 1 hora y 10 minutos, confirmando su favoritismo en el cemento californiano.

El ranking que espera a Tabilo y su próximo desafío en el circuito

Pese a la eliminación temprana en Indian Wells, la gira norteamericana no termina para Alejandro Tabilo.

El chileno tendrá ahora la oportunidad de seguir sumando experiencia en el próximo gran desafío del calendario: el Masters 1000 de Miami, torneo que arranca en los próximos días y que reúne nuevamente a los mejores jugadores del circuito.

Además, la participación en California le permitirá escalar algunos puestos en el ranking ATP, manteniéndose dentro del grupo de los 40 mejores del mundo.