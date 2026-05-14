El circuito del tenis mundial entra a uno de los mejores momentos en el año, ya que se encuentra a solamente diez días del inicio del Roland Garros, el cual tendrá a dos chilenos confirmados y a otros dos que disputan la qualy del certámen, y uno podría llegar al cuadro principal del segundo Grand Slam del deporte.

Se trata de Alejandro Tabilo, quien está a solamente un paso de completar una hazaña histórica en su carrera, ya que a pesar de ser eliminado del Masters 1000 de Roma tempranamente decidió no quedarse de brazos cruzados y participar del Challenger de Valencia.

Durante esta jornada, Jano hizo su debut en el torneo español, donde venció por 6/3 – 6/1 al estadounidense Aleksandar Kovacevic. Con esta victoria, la primera raqueta nacional está a un partido de ser cabeza de serie del próximo Grand Slam del circuito, debido a la cantidad de jugadores que se han bajado del certámen y porque sus rivales no están en acción.

Tabilo a un paso de ser cabeza de serie de Roland Garros

Alejandro Tabilo se encuentra en el ranking n°35, a solamente un puesto de entrar entre los primeros 32 mejores del circuito, debido a que el Carlos Alcaraz (2°) y Lorenzo Musetti (9°) no dirán presente en el campeonato francés de arcilla. Con su estreno con victoria en el Challenger de Valencia, Jano está a solamente una victoria de superar a los dos tenistas mejores posicionados que él.

Se tratan del norteamericano Brandon Nakashima y el francés Ugo Humbert, que se encuentran posicionados en el puesto 33 y 34 respectivamente. A pesar de estar en mejor posición que la primera raqueta chilena, los dos tenistas no tienen oportunidad de sumar puntaje en el ranking de cara a Roland Garros, ya que fueron eliminados tempranamente del Masters 1000 de Roma y a diferencia de Tabilo no se inscribieron a ningún torneo previo al segundo Grand Slam del circuito.

Tabilo solamente necesita una cosa para superar al estadounidense y al francés en el ranking: Ganar su próximo duelo en el Challenger de Valencia, donde se enfrentará al serbio Dusan Lajovic, con quien ya tiene enfrentamientos previos. Una victoria para cada uno. En caso de vencer a su contrincante, Jano estaría en las semifinales siendo cabeza de serie del próximo Grand Slam del deporte.

¿Cuándo juega Tabilo en el Challenger de Valencia?

Alejandro Tabilo saltará a la cancha de arcilla para enfrentar por los cuartos de final del Challenger de Valencia al serbio Dusan Lajovic. El duelo entre el chileno y el europeo se jugará este viernes 15 de mayo en la cancha central del torneo. El duelo está pactado para después de las 05:00 de la mañana, en horario nacional. El partido será transmitido gratuitamente por el sitio web de la ATP en la categoría ChallengerTV.