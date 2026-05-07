Alejandro Tabilo (35º ranking ATP) avanza con paso firme en el Masters 1000 de Roma 2026. Tras vencer de forma inapelable al español Pablo Carreño (91º) por 6-2 y 6-1 en primera ronda, el chileno enfrentará al argentino Francisco Cerúndolo (27º) en la segunda ronda del torneo este viernes 8 de mayo.

El trasandino es el 25° cabeza de serie del certamen y debuta directamente en esta fase al quedar libre en la primera ronda. Será el cuarto enfrentamiento entre ambos, en un historial que muestra dos triunfos para el chileno y uno para su contrincante.

¿Quién transmite Alejandro Tabilo vs Francisco Cerúndolo por el Masters 1000 de Roma?

El Masters 1000 de Roma es transmitido en Chile y Latinoamérica a través de ESPN, y también se podrá seguir en vivo mediante la plataforma de streaming Disney+, exclusivo para usuarios del plan Premium.

TV: ESPN

ESPN Streaming: Disney+

¿Cuándo y a qué hora juegan Alejandro Tabilo vs Francisco Cerúndolo por el Masters de Roma?

El partido entre Alejandro Tabilo y Francisco Cerúndolo está programado para este viernes 8 de mayo, con horario estimado de las 08:00 horas de Chile, aunque depende del desarrollo de los partidos anteriores en la cancha Nicola Pietrangeli.

Fecha: Viernes 8 de mayo

Viernes 8 de mayo Horario: 08:00 horas de Chile

08:00 horas de Chile Cancha: Nicola Pietrangeli — Foro Itálico, Roma

¿Qué pasa si Alejandro Tabilo le gana a Francisco Cerúndolo en el Masters de Roma?

Si Alejandro Tabilo derrota a Francisco Cerúndolo se instalará en la tercera ronda del Masters 1000 de Roma, donde lo esperarían Lorenzo Musetti o el francés Giovani Mpetshi Perricard.

Jano vuelve a Roma buscando repetir la hazaña de 2024, cuando llegó hasta las semifinales venciendo incluso en tercera ronda al entonces número uno del mundo Novak Djokovic.