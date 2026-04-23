Alejandro Tabilo (43º ranking ATP) enfrenta la segunda ronda del Masters 1000 de Madrid en España. La raqueta número uno de Chile enfrentará al checo Jiri Lehecka (14º), quien fue su verdugo hace pocas semanas.

Tabilo viene de vencer con gran solidez al francés Valentin Royer (72°), por lo que hay ilusión de que pueda dar el golpe ante su siguiente rival, pensando en que ha tenido partido muy buenos en esta temporada, aunque también otros en los que ha estado bajo.

Su último compromiso ante el checo fue en el Masters 1000 de Montecarlo 2026, en el que ganó Lehecka en tres sets, siendo ese es el único duelo en el que han jugado a nivel ATP. No obstante, también existen otros dos antecedetes favorables al europeo: en 2022 en la qualy de Munich y en 2019 en M25 Jablonec Nad Nisou, en República Checa.

¿Quién transmite Alejandro Tabilo vs Jiri Lehecka por el Masters 1000 de Madrid?

El duelo de Alejandro Tabilo y Jiri Lehecka será transmtido a través de la señal de TV cable de ESPN y por la plataforma de pago de streaming de Disney +.

TV: ESPN

Streaming: Disney +

¿Cuándo y a qué hora juegan Alejandro Tabilo vs Jiri Lehecka por el Masters de Madrid?

El compromiso de Alejandro Tabilo vs Jiri Lehecka se jugará este viernes 24 de abril a las 06:30 horas, aproximadamente, en la cancha 4 de la Caja Mágica de Madrid.

Fecha: Viernes 24 de abril

Horario: 06:30 horas, aproximadamente (Chile)

Estadio: Cancha 4 – Caja Mágica (Madrid)

¿Qué pasa si Alejandro Tabilo le gana a Jiri Lehecka en el Masters de Madrid?

Si Alejandro Tabilo vence al checo Jiri Lehecka jugará la tercera ronda del Masters 1000 de Madrid, etapa en la que se medirá contra el ganador del duelo entre el elemán Jan-Lenard Struff (81°) y el estadounidense Alex Michelsen (37°).

Además, llegaría al puesto 36° en el ranking en vivo, aunque obviamente este listado se actualiza de forma muy dinámica, ya que la mayoría de los jugadores que están cercanos al chileno en el escalafón mundial también están sumando puntos en el mismo torneo.