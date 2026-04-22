Alejandro Tabilo (43º ranking ATP) tuvo un debut triunfal en el Masters 1000 de Madrid 2026. El chileno derrotó sin mayores inconvenientes al francés Valentin Royer (72º) en dos sets y avanzó a la segunda ronda del certamen español.

Jano se mostró sólido en su estreno en la competición europea y se impuso por parciales de 6-2 y 6-4 en una hora y 16 minutos de juego. Ahora la raqueta número uno de Chile tendrá un desafío mayor, puesto que se medirá al checo Jiri Lehecka (14º).

¿Cómo fue el triunfo de Alejandro Tabilo vs Valentin Royer en el Masters de Madrid?

Alejandro Tabilo tuvo un sólido primer set, donde se mostró muy punzante con su servicio. El chileno no enfrentó puntos de quiebre en contra y consiguió romper dos veces el servicio de su rival (en el tercer y séptimo juego) para quedarse con la manga por 6-2 en 30 minutos de juego.

En la segunda manga Jano tuvo dos puntos de quiebre en el primer juego que no pudo aprovechar. Sin embargo, en el tercer juego logró el ansiado rompimiento, el cual fue decisivo para quedarse con el set en 46 minutos de juego por 6-4.

¿Cuándo vuelve a jugar Alejandro Tabilo?

Tras su contundente victoria sobre el francés Valentin Royer en su debut en el Masters de Madrid, Alejandro Tabilo volverá a jugar el próximo viernes 24 de abril en el certamen español.

En la segunda ronda del torneo, el nacional se enfrentará al checo Jiri Lehecka (14º), quien quedó libre en la primera fase debido a su condición de 11º cabeza de serie del torneo. La raqueta chilena tendrá su revancha con el europeo, quien lo eliminó recientemente en el Masters de Montecarlo.

¿Cuántas veces ha jugado Alejandro Tabilo vs Jiri Lahecka?

Alejandro Tabilo se ha visto las caras con Jiri Lahecka en una oportunidad. Fue el pasado 8 de abril en la ronda de los 32 mejores del Masters de Montecarlo. En aquella oportunidad el chileno cayó en tres sets por parciales de 6-4, 6-7(4) y 3-6, por lo que Jano tiene historial desfavorable ante su rival.