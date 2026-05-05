Alejandro Tabilo (35º ranking ATP) está listo para su estreno en el Masters 1000 de Roma 2026. El chileno enfrentará al español Pablo Carreño (91º) en la primera ronda del torneo este miércoles 7 de mayo.

La raqueta número uno de Chile registra un historial desfavorable ante el europeo, puesto que la única vez que se enfrentaron fue superado. El duelo entre ambos ocurrió en la ATP Cup de 2022, cuando el nacional cayó por parciales de 4-6 y 6-7.

Esta vez ‘Jano’ llega en un buen momento, puesto que el pasado domingo volvió a gritar campeón en el Challenger de Aix-en-Provence, el cual le permitió escalar en el escalafón mundial.

¿Quién transmite Alejandro Tabilo vs Pablo Carreño por el Masters 1000 de Roma?

El Masters 1000 de Roma es transmitido en Chile y Latinoamérica a través de ESPN, aunque aún no hay confirmación si el partido de Alejandro Tabilo y Pablo Carreño se emitirá por sus señales. De igual forma, se podrá ver en vivo a través de la plataforma de pago Disney+.

TV: ESPN

Streaming: Disney +

¿Cuándo y a qué hora juegan Alejandro Tabilo vs Pablo Carreño por el Masters de Roma?

El partido entre Alejandro Tabilo y Pablo Carreño está programado para este miércoles 6 de mayo alrededor de las 9:10 de la mañana de Chile en el BNP Paribas Arena.

Fecha: Miércoles 6 de mayo

Horario: 9:10 horas de Chile

Estadio: BNP Paribas Arena

¿Qué pasa si Alejandro Tabilo le gana a Pablo Carreño en el Masters de Roma?

Si Alejandro Tabilo derrota a Pablo Carreño se instalará en la segunda ronda del Masters 1000 de Roma. Allí espera el argentino Francisco Cerúndolo, actual 27º del ranking ATP.

Jano se ha enfrentado en una oportunidad al trasandino en el circuito ATP. Fue en Córdova el 2022, cuando el chileno se impuso por parciales de 6-4 y 6-1 para avanzar a los octavos de final del certamen.

La raqueta número uno de nuestro país espera confirmar el gran momento que vive en el circuito y alcanzar la segunda ronda del Masters, algo que ya hizo en Madrid hace algunas semanas.