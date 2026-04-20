Alejandro Tabilo fue el único de los principales tenistas chilenos en subir en el Ranking ATP: la primera raqueta nacional ascendió dos lugares para ubicarse en el puesto 43, siendo por gran distancia el mejor nacional en el escalafón.

Esto llega a las puertas del Masters 1000 de Madrid, torneo en el que Tabilo está clasificado directamente al cuadro principal y en el que tiene una gran oportunidad de seguir escalando y acercándose al mejor lugar de su carrera.

Tabilo tiene una gran oportunidad en el Masters 1000 de Madrid de ganar posiciones en el Ranking ATP

Alejandro Tabilo no participó en 2025 en el Madrid Open por lesión, lo que implica que no defiende puntos en estas dos semanas. Si el chileno tiene una buena participación en la capital española puede tener un fuerte ascenso en el Ranking ATP.

Con solo participar en el Masters 1000 de Madrid, Tabilo escaló cinco puestos y se instaló en el puesto 38° del mundo en el ranking en vivo, mientras que si gana en su debut podrá quedar 37°.

Desde ahí para adelante, cada victoria le significa avanzar un puesto en el escalafón (tal y como está en este momento), mientras que si llega a una eventual semifinal se puede meter en el Top 30, y ni hablar si sigue avanzando, aunque eso obviamente sería más difícil por el presente irregular que vive el jugador.

Garín, Barrios y Jarry bajaron en el Ranking ATP

Cristian Garín, Tomás Barrios y Nicolás Jarry no tuvieron la misma suerte en el Ranking ATP, ya que perdieron posiciones en la actualización de este lunes.

Garin bajó dos puestos para instalarse 85°, Barrios descendió tres lugares para situarse 123° y Jarry cayó una posición y quedó 156°. Los dos primeros están en la qualy del Masters 1000 de Madrid, por lo que tienen opciones de subir en el escalafón.

Matías Soto, en tanto, tuvo una fuerte subida de 20 puestos tras llegar a semifinales del Challenger de Santa Cruz (Bolivia), llegando al 284°, Daniel Núñez trepó ocho lugares para ser 670° y Nicolás Villalón tuvo el ascenso más importante de la semana en número de puestos, ya que escaló 65 para ubicarse 687°.

Los chilenos en el Ranking ATP:

43° Alejandro Tabilo – 1.068 puntos

85° Cristian Garín – 679

123° Tomás Barrios – 506

156° Nicolás Jarry – 411

284° Matías Soto – 183

670° Daniel Núñez – 52

687° Nicolás Villalón – 49

719° Benjamín Torrealba – 44

984° Bastián Malla – 18

1.028° Diego Fernández – 16

El Top 10 del Ranking ATP