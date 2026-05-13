Alejandro Tabilo (35° en el ranking de la ATP) debuta en los octavos de final del Challenger 175 de Valencia (España): su rival es el estadounidense Aleksandar Kovacevic (95°) en un duelo en que el chileno busca dejar atrás la dura derrota que sufrió ante el argentino Francisco Cerúndolo en el Masters 1000 de Roma, con un contundente 6-2 y 6-0.

Tabilo quiere sumar puntos que le permitan llegar como uno de los 32 sembrados a Roland Garros (24 de junio) y así enfrentar a rivales de menor jerarquía, al menos, en las primeras dos rondas de ese Grand Slam, el segundo de la temporada.

¿Dónde ver GRATIS a Alejandro Tabilo vs Aleksandar Kovacevic por el Challenger de Valencia?

Para ver el duelo de Alejandro Tabilo vs Aleksandar Kovacevic debes ingresar a la sección Challenger TV del sitio web de la ATP, donde se ofrece una señal de streaming para todos los partidos del circuito Challenger.

Streaming: Challenger TV

¿Cuándo y a qué hora juegan Alejandro Tabilo vs Aleksandar Kovacevic por el Challenger de Valencia?

Alejandro Tabilo juega ante el estadounidense Aleksandar Kovacevic este jueves 14 de mayo a las 05:00 horas de Chile, por lo que habrá que madrugar si es que quieres ver el duelo del jugador chileno en el Challenger de Valencia.

Fecha: Jueves 14 de mayo

Horario: 05:00 horas

Estadio: Club de Tenis Valencia – Cancha central

¿Cómo llega Alejandro Tabilo a su debut en el Challenger de Valencia?

Alejandro Tabilo tuvo como última experiencia el Masters 1000 de Roma, torneo en el que ganó un partido contra el español Pablo Carreño Busta y la mencionada caída inapelable frente al argentino Francisco Cerúndolo.

Antes de eso se coronó campeón del Challenger 175 de Aix-En-Provence, torneo similar a este que disputo tras quedar fuera tempranamente en el Masters de Madrid.

Si gana este duelo, avanza a los cuartos de final en Valencia, donde lo espera el ganador del duelo entre Dusan Lajovic (132°) y el alemán Daniel Altmaier (64°).