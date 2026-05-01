Alejandro Tabilo, número 43 del ranking ATP, no para en su estadía en Francia y hoy volvió a demostrar su categoría en la cancha, ya que a pesar de tener un calendario ajetreado logró vencer al tenista peruano, Ignacio Buse (58°), en los cuartos de final del Challenger de Aix-en-Provence.

La primera raqueta nacional tuvo un trabajado primer set, el cual logró sacar adelante y vencer por 6-4, mientras que en el segundo set mostró todas sus credenciales al vencer por 6-0 al tenista proveniente de Perú. Con esta victoria, Jano vuelve a las semis del torneo, que ya ganó hace dos años, y sigue con su preparación para sus dos próximos retos en el circuito de arcilla, el Masters 1000 de Roma y el Roland Garros.

Tabilo sigue su preparación para Roma y Roland Garros

Tras clasificar a la ronda de los cuatro mejores, Alejandro Tabilo deberá enfrentar al tenista estadounidense Ethan Quinn (48°), por un pase a la final del challenger que ya logró conquistar el año 2024, donde después deberá emprender rumbo a dos de los torneos más importantes de todo el circuito en el tenis.

Cuando finalice su participación en el Challenger Aix-en-Provence, Jano deberá emprender rumbo hacia Italia para disputar el Masters 1000 de Roma, el cual inicia el 6 de mayo. Para este prestigioso torneo, el zurdo nacional ya está clasificado al main draw por su posición en el ranking. Hay que recordar que hace dos años, después de ganar el challenger que está disputando ahora, Tabilo realizó una actuación histórica en tierras italianas, ya que en Roma venció a Novak Djokovic y llegó a semifinales.

Por último, cuando finalice su participación en el Masters 1000 de Roma, Tabilo deberá retornar a Francia, específicamente a París, donde deberá disputar a finales de mes el segundo Grand Slam del año, el Roland Garros, el cual ya está clasificado al cuadro principal al igual que Cristian Garin.

¿Cuándo juega Alejandro Tabilo las semifinales de Aix-en-Provence?

Tras vencer al tenista peruano, Ignacio Buse, Alejandro deberá enfrentar este sábado a las 9:10 de la mañana al norteamericano Ethan Quinn, por un cupo para la gran final del torneo. El duelo podrá ser visto por el sitio de ATP en la web, donde deberás ingresar a la sección de Challenger TV. En el sitio podrás visualizar la semifinal gratis.