Alejandro Tabilo (41° en el ranking de la ATP) se despidió del Masters 1000 de Miami (Estados Unidos) tras perder con el local Alex Michelsen (40°), en un duelo en que tuvo ventaja, pero no supo aprovecharla. Con esto, el torneo norteamericano se queda sin participación de chilenos.

El nacional venía de ganarle al 16° del mundo Andrey Rublev en un partidazo en el que mostró que está para ganarle a cualquiera. No obstante, este lunes sufrió un “aterrizaje forzoso” y tras un gran arranque de partido se derrumbó.

Además, el número uno de Chile pierde la opción de enfrentarse con el súperpoderoso italiano Jannik Sinner: el italiano debe jugar con el francés Corentin Moutet y si le gana podía jugar con Tabilo, aunque ahora lo espera Michelsen.

¿Cómo fue la derrota de Alejandro Tabilo ante Alex Michelsen en el Masters 1000 de Miami?

Alejandro Tabilo sucumbió ante Alex Michelsen por parciales de 3-6, 6-3 y 6-4 en dos horas de juego. El chileno estuvo en ventaja y jugando muy bien, pero desde el segundo set tuvo un bajón y, por supuesto, su contrincante también subió mucho su nivel, factores que se conjugaron para que llegara la dolorosa remontada para el tenis chileno.

En la primera manga llegó el quiebre en el cuarto game y de ahí mantuvo su solidez hasta quedársela, mientras que en el segundo parcial cayó el rompimiento en el sexto juego a favor del estadounidense, quien también estuvo inquebrantable hasta forzar el tercer set.

En la manga decisiva se cumplió la maldición del “fatídico séptimo game” cuando llegó el quiebre definitivo a favor de Michelsen.

¿Qué viene para Alejandro Tabilo tras el Masters 1000 de Miami?

A Alejandro Tabilo aún le queda su participación en el dobles del Masters 1000 de Miami: el chileno juega este mismo lunes los octavos de final junto al argentino Tomás Martín Etcheverry contra la dupla italiana de Andrea Vavassori y Simone Bolelli.

Tras esto, la próxima estación de Tabilo será el ATP de Houston, que se disputa en arcilla a partir del lunes 30 de marzo.

Ese será el inicio de la gira de arcilla, pero la antesala de su viaje a Europa, donde tiene asegurada su participación en el Masters 1000 de Montecarlo, que comienza el domingo 5 de abril.