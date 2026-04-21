Alejandro Tabilo (43º ranking ATP) alista su debut en el Masters 1000 de Madrid en España. La raqueta número uno de Chile enfrentará al francés Valentin Royer (72º) en un duelo inédito, puesto que nunca se han visto las caras.

Jano es el único nacional en competencia tras las eliminaciones de Cristian Garin y Tomás Barrios en la qualy, y el retiro por lesión de Nicolás Jarry, por lo que espera hacer un buen papel en la competencia para dejar a nuestro país en lo más alto.

¿Quién transmite GRATIS Alejandro Tabilo vs Valentin Royer por el Masters de Madrid?

Si bien el Masters de Madrid transmitió de manera gratuita algunos partidos de la qualy, el duelo entre Alejandro Tabilo y Valentin Royer solo se emitirá a través de plataformas de pago.

¿Qué canal transmite EN VIVO Alejandro Tabilo vs Valentin Royer por el Masters de Madrid?

El partido entre Alejandro Tabilo y Valentin Royer será transmitido a través de las plataformas de pago Disney+ y Tennis TV. Además, ESPN transmite el Masters de Madrid, aunque aún se desconoce si emitirá el cruce entre el chileno y el francés.

📺 Disney+

🖥️ Tennis TV

¿Cuándo y a qué hora juegan Alejandro Tabilo vs Valentin Royer por el Masters de Madrid?

Alejandro Tabilo enfrentará a Valentin Royer este miércoles 22 de abril a las 10 de la mañana de Chile en la Cancha 3 de la Caja Mágica de Madrid por la primera ronda del Masters 1000 de Madrid.

Fecha: Miércoles 22 de abril

Horario: 10:00 horas en la Cancha 3

¿Qué pasa si Alejandro Tabilo le gana a Valentin Royer en el Masters de Madrid?

Si Alejandro Tabilo vence al francés Valentin Royer se medirá en la segunda ronda a Jiri Lehecka (14º). Con el checo, ‘Jano’ tiene historia reciente, puesto que el europeo eliminó al chileno en el Masters 1000 de Montecarlo.

Con las eliminaciones de Cristian Garin y Marcelo Tomás Barrios, y la baja obligada de Nicolás Jarry por problemas físicos, Alejandro Tabilo es el único tenista nacional en competencia, por lo que todos los ojos estarán puestos sobre él.