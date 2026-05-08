El tenista chileno Alejandro Tabilo (35°) fue eliminado este viernes del Masters 1000 de Roma en segunda ronda ante el argentino Francisco Cerúndolo (27°) en el Foro Itálico. El partido duró poco más de una hora y se vio el peor duelo de la temporada de la primera raqueta nacional tras perder por 6-0 y 6-2.

Tabilo no ganó un solo juego en el primer set, algo que no le ocurría en más de dos años en el circuito. Cerúndolo quebró su saque tres veces en esa primera manga y nunca soltó la ventaja: llegó al partido como el mejor tenista sudamericano del ranking y lo demostró con autoridad en pista de arcilla.

¿Por qué Cerúndolo dominó tan fácilmente a Tabilo?

El argentino llegó al Foro Itálico en uno de sus mejores momentos sobre polvo de ladrillo y enfrentó a un Tabilo que nunca encontró ritmo desde el fondo de la cancha. El primer quiebre del partido marcó el tono: el chileno no pudo recuperar su nivel de saque ni construir puntos largos que le permitieran imponerse.

En el segundo set Tabilo reaccionó apenas para ganar dos juegos, pero Cerúndolo administró la diferencia con comodidad.

La frustración de Tabilo en #Roma: 0-5 abajo y mucha bronca. 😰



📺 Mirá #Roma en el Plan Premium de Disney Plus. pic.twitter.com/ChG04pl6QS — ESPN Tenis (@ESPNtenis) May 8, 2026

¿Qué le queda al tenis chileno en Roma?

El único representante chileno que continúa en el cuadro principal es Cristian Garín (104°), que llegó al torneo desde la qualy y ya superó primera ronda. Este sábado enfrenta al español Alejandro Davidovich Fokina (23°), 81 puestos por sobre él en el ranking.

Garín viene de una buena semana en términos de confianza tras salir airoso de la clasificación, pero el español es un especialista en arcilla que ha ganado títulos en esta superficie y llega cómodo al torneo.