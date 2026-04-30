Alejandro Tabilo (43° en el ranking de la ATP) jugará un partidazo sudamericano ante el peruano Ignacio Buse (58°) en los cuartos de final del Challenger 175 de Aix-En-Provence, en Francia, compromiso que se llevará a cabo este viernes 1 de mayo a las 08:30 horas de Chile.

Tabilo busca meterse en la ronda de cuatro mejores de un torneo en el que supo ser campeón en 2024: el chileno quiere sumar valiosos puntos ATP tras su temprana eliminación la semana pasada en el Masters 1000 de Madrid.

Ambos jugadores tienen dos partidos en su frente a frente, con victorias para el número uno de nuestro país, en las Qualifiers de la Copa Davis 2024 y las semifinales del ATP de Río de Janeiro 2026.

¿Quién transmite GRATIS Alejandro Tabilo vs Ignacio Buse por el Challenger de Aix-En-Provence?

Para ver el duelo de Alejandro Tabilo e Ignacio Buse debes ingresar a la sección Challenger TV del sitio de la ATP, donde se emitirá el compromiso totalmente GRATIS por streaming.

Streaming: Challenger TV.

¿Cuándo y a qué hora juega Alejandro Tabilo vs Ignacio Buse por el Challenger de Aix-En-Provence?

Fecha: Viernes 1 de mayo

Horario: 08:30 horas

¿Cómo llega Alejandro Tabilo al duelo contra Ignacio Buse en el Challenger de Aix-En-Provence?

Alejandro Tabilo viene de vencer al español Roberto Bautista Agut en su estreno en los octavos de final el Challenger 175 de Aix-En-Provence, torneo que se disputa con varios jugadores de nivel ATP, debido a que la idea es mantener en actividad a los jugadores que quedaron fuera en la primera semana del Masters 1000 de Madrid.

En el certamen español, Tabilo llegó hasta la segunda ronda y cayó contra el checo Jiri Lehecka, sufriendo una remontada tras ganar con mucha solidez el primer set y perder el segundo en el tie break.

Si derrota a Ignacio Buse, la primera raqueta nacional avanza a semifinales, instancia en la que esperará el ganador del duelo entre el estadounidense Ethan Quinn (48°) y el chino Yibing Wu (100°).