Alejandro Tabilo se despidió del Masters 1000 de Miami con una dura derrota contra el estadounidense Alex Michelsen, duelo en el que comenzó de gran forma, pero terminó sufriendo una remontada que terminó con su participación en la gira de cancha dura por Norteamérica de marzo, conocida como Sunshine Double (Indian Wells y Miami).

Michelsen, por su parte, sigue vivo en el torneo que se juega en su país, pero lo hace en medio de una polémica, ya que tuvo un “encontrón” con los hinchas chilenos que estuvieron presentes en este compromiso ante Tabilo.

El enfrentamiento de Alex Michelsen con los chilenos que apoyaron a Tabilo en el Masters 1000 de Miami

Los nacionales que hicieron sentir en la cancha 1 del estadio Hard Rock de Miami, pese a que en la teoría eran visitantes. Los criollos no dejaron tranquilos en ningún momento a Alex Michelsen en el partido, y al mismo tiempo apoyaron con mucha efervescencia y bullicio a Alejandro Tabilo, lo que exasperó al tenista estadounidense.

CHI CHI CHI



LE LE LE



VIVA CHILE



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Es por esto que al final del partido llegó la reacción de Michelsen contra los chilenos: el jugador local al momento de ganarle el compromiso a Tabilo miró con cara de gran desafío a nuestros compatriotas y los hizo callar directamente, ganándose, obviamente, las pifias en un ambiente bastante “caliente” a esa altura.

Afortunadamente, la situación no escaló a mayores y la molestia del tenista estadounidense no se extendió hacia el deportista nacional, a quien le dio la mano de forma respetuosa en la malla y reconoció su esfuerzo, aunque tras esto celebró con todo una victoria emocionante que le permite llegar a los pctavos de final del Masters 1000 de Miami.

La reacción de Michelsen ante el público chileno tras vencer a Tabilo. 🔥👀



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Los hinchas chilenos van a Houston ahora a apoyar a Tabilo y Garín

Ahora los chilenos más entusiastas se trasladarán a Houston, donde a partir del próximo lunes 30 de marzo irán a jugar el propio Alejndro Tabilo y Cristian Garín un torneo ATP 250.

Es una competencia en la que ya han estado ambos nacionales, en la que se han enfrentado entre sí, y en la que Garín suo ganar su primer título en 2019.