Alejandro Tabilo (39° ATP) y Cristian Garin (109°) fueron frenados en el Masters 1000 de Montecarlo este miércoles 8 de abril. Los chilenos cayeron peleando ante el checo Jiří Lehečka (13°) y el alemán Alexander Zverev (3°), respectivamente.

Tabilo fue quién abrió la jornada en el principado, Jano tuvo un duelo intenso frente a Lehečka y el checo se llevó el partido por parciales de 4-6, 7-6 y 6-3.

Garin también trabajó bastante su partido, el que fue muy ajustado y solo se definió con un quiebre de servicio. El ariqueño cayó ante Zverev por parciales de 4-6, 6-4 y 5-7.

Si bien no alcanzó para que los chilenos se instalaran en la fase de los 16 mejores del torneo, si se van de Montecarlo con un jugoso premio en dólares e importantes puntos para el ránking ATP.

¿Cuántos lugares avanzan Tabilo y Garin en el ATP?

El que quedó con gusto a poco fue Alejandro Tabilo y con 70 puntos ATP, quién no pudo defender los 100 puntos alcanzados en 2025 cuando llegó a octavos de final, por lo que tendrá un retroceso en su ránking. Tabilo ya registra una caída de 5 puestos en el ranking live del ATP quedando en el lugar 44 del listado mundial.

Cristian Garin, por su parte, se va conforme sumando 80 puntos. El nacional ya registra un alza de 28 puestos en el ranking live, apareciendo en la casilla 81.

¿Cuánto dinero ganaron Tabilo y Garin en Montecarlo?

Alejandro Tabilo y Cristián Garin terminaron su participación en el Masters 1000 de Montecarlo en la ronda de 32, también conocida como segunda ronda. El premio por alcanzar esta etapa del torneo en 2026 es de 45520 euros, unos 46.300.000 pesos chilenos.

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