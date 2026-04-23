El paso de Cristian Garin por el Masters 1000 de Madrid terminó convirtiéndose en una auténtica pesadilla. Pese a recibir una segunda oportunidad dorada al ingresar al cuadro principal como lucky loser (perdedor afortunado) tras la lesión de un rival, el chileno no logró sostener su nivel y terminó despidiéndose en la primera ronda tras caer ante el belga Alexander Blockx.

El encuentro, que superó las dos horas y 20 minutos de juego, estuvo marcado por la irregularidad deportiva, una fuerte discusión con los espectadores y un desenlace que golpeará duramente su posición en el circuito mundial.

¿Cómo fue la derrota de Cristian Garin ante Alexander Blockx?

El tenista nacional cayó por parciales de 4-6, 7-5 y 7-5 tras desaprovechar ventajas claves en los momentos decisivos del partido. Garin arrancó encendido, quebrando rápidamente para llevarse la primera manga. Sin embargo, los fantasmas reaparecieron en el segundo y tercer set. En ambos parciales, justo cuando sacaba 5-6 para forzar el tie break, el ariqueño cometió errores inexplicables, sintió la presión y cedió su servicio, entregándole en bandeja la victoria al europeo.

¿Qué pasó entre Garin, el público y su cuerpo técnico en Madrid?

Durante el tercer set, el chileno protagonizó un tenso altercado con un sector de las tribunas y le reclamó airadamente a su equipo. La presión del encuentro sacó de eje a “Gago”, quien detuvo las acciones para discutir con espectadores que lo molestaban justo antes de ejecutar su servicio (las sospechas apuntan a apostadores presentes en el recinto). La frustración fue tal que también se enfrascó en un áspero diálogo con su propio box, exigiéndoles a gritos que no se quedaran “callados” en los momentos de mayor tensión del compromiso.

🔥🤫 Momento de tensión y pedido de silencio de Garin en su partido ante Blockx.



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¿Cuánto cae Cristian Garin en el ranking ATP tras perder en Madrid?

La derrota en la primera ronda hará retroceder al chileno 20 lugares, ubicándose en el puesto 105° del mundo. El brusco descenso significa que Garin vuelve a salir del prestigioso Top 100 del ranking ATP, borrando de golpe el ascenso que había conseguido semanas atrás tras su buena actuación en Montecarlo. Este golpe frena en seco sus aspiraciones de escalar posiciones de cara a la gira sobre arcilla y el próximo desafío en Roland Garros.

¿Cuánto dinero ganó Cristian Garin en el Masters 1000 de Madrid?

Pese a la rápida eliminación, el tenista nacional logró asegurar un millonario premio de 21.285 euros como perdedor afortunado. Su ingreso de última hora al main draw (gracias a la deserción de Botic van de Zandschulp) le permitió casi duplicar sus ganancias iniciales de la etapa clasificatoria, embolsándose cerca de 22 millones de pesos chilenos por disputar el cuadro principal.

Ronda Alcanzada en Madrid Premio (en euros) Puntos ATP Ronda de las Clasificaciones (Qualy) 12.360 0 Ronda de los 128 (Main Draw – Garin) 21.285 10

¿Qué chilenos siguen en competencia en el Masters de Madrid?

Alejandro Tabilo es el único representante nacional que sigue en carrera y se medirá ante el checo Jiri Lehecka en la segunda ronda. Tras superar con comodidad su debut frente al francés Valentin Royer en sets corridos (6-2 y 6-4), la segunda raqueta del país se prepara para un complejo desafío. El nacido en Toronto buscará revancha ante el actual número 14 del mundo, quien ya lo venció hace escasas semanas en un disputado encuentro correspondiente a la tercera ronda de Montecarlo.