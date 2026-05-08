Cristian Garín (104º en el ranking de la ATP) sigue vivo y con más ganas que nunca en el Masters 1000 de Roma 2026. Tras superar la qualy y luego doblegar en primera ronda al argentino Juan Manuel Cerúndolo (72º) por 7-6(2) y 7-5, Gago se medirá ahora ante el español Alejandro Davidovich Fokina (23º) en la segunda ronda del certamen este sábado 9 de mayo.

Garín es el único chileno que sigue con vida en el cuadro principal del Masters 1000 de Roma, luego de la eliminación de Alejandro Tabilo a manos de Francisco Cerúndolo.

El historial entre ambos es desfavorable para el chileno, con dos derrotas y un triunfo en tres enfrentamientos. La última vez que se vieron las caras fue en el Masters de Indian Wells 2023, donde el español se impuso en dos sets por 6-3 y 6-4. Sin embargo, el Tanque sabe lo que es ganarle: lo derrotó en el Chile Open 2020, y llega a esta revancha con el envión de tres victorias consecutivas en el torneo.

Además, será una buena prueba de lo que puede pasar en septiembre en nuestro país en la segunda ronda de la Copa Davis, en la que Chile debe recibir a España.

¿Quién transmite Cristian Garín vs Alejandro Davidovich Fokina por el Masters 1000 de Roma?

El duelo de Cristian Garín vs Alejandro Davidovich Fokina por el Masters 1000 de Roma contará con transmisión por TV en ESPN 2, mientras que por streaming será mediante la plataforma Disney+.

TV: ESPN 2

ESPN 2 Streaming: Disney+

¿Cuándo y a qué hora juegan Cristian Garín vs Alejandro Davidovich Fokina por el Masters de Roma?

El encuentro entre Cristian Garín y Alejandro Davidovich Fokina está pactado para las 08:00 horas aproximadamente de este sábado 9 de mayo de 2026.

Fecha: Sábado 9 de mayo

Sábado 9 de mayo Horario: 08:00 horas de Chile

08:00 horas de Chile Cancha: Cancha 1 – Foro Itálico, Roma

¿Qué pasa si Cristian Garín le gana a Alejandro Davidovich Fokina en el Masters de Roma?

Si Cristian Garin le gana a Alejandro Davidovich Fokina avanzará a tercera ronda para medirse al ganador del choque entre el ruso Andrey Rublev (14°) y el serbio Miomir Kecmanovic (70°).

Además, seguiría acercándose a su regreso al Top 100 del ranking mundial.