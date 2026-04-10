Cristian Garin se quedó a las puertas de la gloria en Montecarlo, ya que en la ronda de 32 estuvo a nada de vencer al n°3 del ranking ATP, Alexander Zverev. Sin embargo, Gago sigue su travesía en la Riviera Francesa y fue noticia al entrenar con el próximo rival del alemán.

Se trata de Jannik Sinner, la estrella italiana n°2 del ranking ATP que ya está clasificado a las semifinales de uno de los torneos más prestigiosos del circuito. En su próximo duelo deberá enfrentar al rival que eliminó a Garín, quien lo hizo pasar un mal rato en la arcilla y estuvo a nada de dejarlo fuera de la competición.

La derrota de Garín y la ayuda a Sinner en Montecarlo

El pasado miércoles 8 de abril, Garín se enfrentó a Zverev en la ronda de 32 del torneo, donde dejó buenas sensaciones que no alcanzaron a concretar una clasificación, ya que el resultado terminó en 6/4 – 4/6 – 5/7 en favor al tenista n°3 del mundo.

Tras su eliminación, la segunda raqueta nacional se quedó en Montecarlo y durante esta mañana sorprendió al mundo del tenis, ya que entrenó junto a Jannik Sinner previo a su compromiso por semifinales ante el alemán, quien lo dejó fuera de competencia.

¿En qué puesto ATP está Cristian Garín?

Tras su paso por el Masters 1000 en la Riviera Francesa, Gago logró un nuevo impulso en la competencia mundial, ya que escaló 80 unidades en la tabla y pasó de la posición n°111 a la n°82, por lo que se convierte en la segunda raqueta nacional, solamente por detrás de Alejandro Tabilo que se encuentra en la posición n°45.

¿Cuándo juega Sinner vs Zverev?

El enfrentamiento entre la segunda y tercera raqueta mundial será este sábado 11 de abril a partir de las 07:30 en el horario chileno. El ganador de este enfrentamiento se enfrentará en la final al español Carlos Alcaráz, al polaco Valentin Vacherot o al australiano Álex de Miñaur.