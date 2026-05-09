Cristian Garin (104º ranking ATP) dijo adiós al Masters 1000 de Roma 2026. El chileno que superó la qualy y al argentino Juan Manuel Cerúndolo (72º) en la primera ronda, se despidió del torneo este sábado tras caer ante el español Alejandro Davidovich Fokina (23º).

La raqueta nacional hizo un gran papel, pero no pudo ante la contundencia del europeo y terminó perdiendo en una hora y 56 minutos. Con esto, el Foro Itálico se queda sin representantes nacionales, luego que Alejandro Tabilo cayera el pasado viernes ante el trasandino Francisco Cerúndolo.

¿Cómo fue la derrota de Cristian Garin en el Masters de Roma?

El primer set fue muy parejo y Cristian Garin se mostró sólido con su saque. De hecho, ninguno pudo quebrar, por lo que todo se definió en el tie break. Allí, el español sacó a relucir su categoría y se impuso por 7-2, quedándose con la primera manga por 7-6(2).

En el segundo parcial, Davidovich Fokina consiguió romper de entrada el servicio del chileno. Posteriormente ‘Gago’ tuvo cinco oportunidades de break, las cuales no pudo concretar. Así, el europeo se quedó con el set por 6-4 y con la clasificación a la siguiente ronda.

¿Cómo quedó Cristian Garin en el ranking ATP?

Pese a su gran actuación en el Masters 1000 de Roma, donde sorteó con éxito la qualy y la primera ronda, Cristian Garin cayó en el ranking live de la ATP. Esto porque solo defendió 50 de los 100 puntos obtenidos el 2025 en el Challenger de Oeiras.

De esta forma, Gago se sitúa actualmente en el puesto 112º del escalafón mundial, por lo que espera reponerse rápidamente para recuperar terreno y luchar por volver a entrar al top 100.

¿Cuál es el próximo desafío de Cristian Garin?

El próximo desafío de Cristian Garin será el Challenger de Oerias, torneo en el cual se consagró campeón la temporada pasada. Esta competición asoma como clave en el futuro próximo de ‘Gago’ en su misión de volver a escalar en el ranking ATP.

El torneo portugués se jugará entre el 11 y el 16 de mayo del 2026.