La diosa fortuna nos había castigado al cruzar a nuestros tenistas Cristian Garín y Nicolás Jarry en la primera ronda del la qualy del Masters 1000 de Madrid, duelo que se iba a a disputar este lunes. No obstante, Nico no pudo presentarse al compromiso por lesión y Gago debió enfrentar a otro rival: el chileno ganó y quedó a un paso del cuadro principal del torneo.

Garín jugó contra el francés Ugo Blanchet en la Caja Mágica de la capital español y se impuso con gran solidez por parciales de 7-5 y 6-4, refrendando el alza que ha tenido en las últimas semanas en la gira de arcilla por Europa.

¿Cómo fue la victoria de Cristian Garín vs Ugo Blanchet en el Masters 1000 de Madrid

Cristian Garín necesitó de una hora y 54 minutos para derrotar a Blanchet: en el primer set Gago debió remar desde atrás, estando incluso 5-2 abajo en el marcador y con el rival sacando para cerrar la manga. En ese momento el chileno mostró un gran nivel y ganó cinco juegos consecutivos para sellar el parcial.

El segundo set fue más parejo y el Tanque solo necesitó de un rompimiento en el noveno game para sentenciar la historia completa a su favor, avanzando a la segunda y última ronda de las clasificaciones.

Desde lo emocional se trataba de un duelo muy importante para Garín, dado que venía de una dolorosa derrota ante Alexander Zverev en Montecarlo, en la que estuvo con ventajas de 4-0 y 5-2 en el set final, por lo que fue una muestra de carácter reponerse de esa experiencia y ganar el compromiso de esta jornada ante Hugo Blanchet.

¿Cuándo y contra quién vuelve a jugar Cristian Garín en el Masters 1000 de Madrid?

Cristian Garín volverá a la cancha este martes en horario por confirmar contra el estadounidense Martin Damm Jr en la última ronda de la qualy del Masters 1000 de Madrid.

Si el chileno gana clasifica al cuadro principal en un torneo en el que ha sabido brillar anteriormente. De hecho, en 2021 llegó a cuartos de final, venciendo al poderoso Daniil Medvedev en el camino.

¿Por qué Nicolás Jarry no se presentó al partido con Cristian Garín en el Masters 1000 de Madrid?

Nicolás Jarry no vio acción ante Cristian Garín en el Masters 1000 de Madrid porque sigue aquejado de una lesión en un codo que arrastra desde la semana pasada.

De hecho, hace unos días se retiró del Challenger 125 de Oeiras por esta misma razón y no alcanzó a recuperarse para jugar en la Caja Mágica.