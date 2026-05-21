Datos Clave Tabilo y Garin conocen a sus rivales: Garin se enfrentará a la promesa estadounidense, Learner Tien. Tabilo ante el tenista polaco, Kamil Majchrzak. Primer y segundo duelo: Garin se enfrentará por primera vez a Tien. Tabilo jugará su segunda vez ante Majchrzak, en su primer duelo ganó el chileno. ¿Cuándo juegan los chilenos?: Ambas raquetas nacionales debutan en Roland Garros el próximo lunes 25 de mayo. Horario a confirmar.

El segundo Grand Slam del circuito ya está en marcha, ya que durante el pasado lunes 18 de mayo iniciaron los qualy de Roland Garros. El desarrollo de la fase previa del torneo está llegando a su final, por lo que ya se sortearon los duelos del cuadro principal, donde hay dos raquetas chilenas que conocen a sus rivales en la primera ronda del certámen.

Se trata de Alejandro Tabilo y Cristian Garin, quienes no participaron en las rondas previas por estar clasificados directamente en el cuadro principal del segundo Grand Slam de tenis. Las dos raquetas nacionales conocieron a sus próximos rivales, donde uno jugará por primera vez ante su oponente y el otro tiene un registro favorable ante su contrincante.

Los rivales de Tabilo y Garin en Roland Garros

En la primera ronda del cuadro principal, Cristian Garin tendrá que medirse ante el tenista estadounidense Learner Tien. Será la primera vez que Gago y Tien disputen un juego entre ellos. El tenista norteamericano es una de las grandes promesas en el mundo del tenis, ya que a sus 20 años se posiciona en el puesto 21 del ranking ATP, por lo que es una de las figuras a tener peligro en el cuadro principal.

Por su parte, Alejandro Tabilo deberá enfrentarse a un viejo conocido. Se trata del polaco Kamil Majchrzak, con quien solo ha jugado una vez. Fue en la ronda de 128 del US Open del año 2022, donde Jano logró imponerse al europeo. Actualmente, Majchrzak está posicionado en el puesto 77 del ránking.

¿Cuándo juegan Tabilo y Garin en Roland Garros?

Con los rivales confirmados, sólo hace falta el horario para que se confirmen cuándo jugarán Alejandro Tabilo y Cristian Garin. Ambos tenistas chilenos debutarán el próximo lunes 25 de mayo, con horario a confirmar. Los partidos de Roland Garros serán transmitidos por las señales de ESPN en sus canales de televisión y también por la plataforma de streaming Disney+.