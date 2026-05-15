Alejandro Tabilo (35° en el ranking de la ATP) enfrenta las semifinales del Challenger 175 de Valencia (España) y lo hará contra el serbio Miomir Kecmanovic (70°), enfrentando por segundo día consecutivo a un jugador de ese país, luego del importante triunfo contra Dusan Lajovic en la ronda de los ocho mejores.

El chileno y el europeo tienen un frente a frente de un triunfo por lado: los dos partidos entre sí se jugaron en 2022, con victoria para el nacional en el ATP de Santiago y para su rival en Wimbledon.

Ale busca su segundo título consecutivo en el circuito challenger, luego de coronarse hace dos semanas en Aix-En-Provence (Francia), con un paso en falso en medio por el Masters 1000 de Roma.

¿Dónde ver GRATIS a Alejandro Tabilo vs Miomir Kecmanovic por el Challenger de Valencia?

Para ver el duelo de Alejandro Tabilo vs Miomir Kecmanovic debes ingresar a la sección Challenger TV del sitio web de la ATP, donde se ofrece una señal de streaming para todos los partidos del circuito Challenger.

Streaming: Challenger TV

¿Cuándo y a qué hora juegan Alejandro Tabilo vs Miomir Kecmanovic por el Challenger de Valencia?

Alejandro Tabilo juega ante el serbio Miomir Kecmanovic este sábado 16 de mayo no antes de las 10:00 horas de Chile, en el tercer turno de la cancha central del Club de Tenis Valencia, por lo que el horario puede variar dependiendo de la extensión de los dos partidos previos de dobles que se disputarán.

Fecha: Sábado 16 de mayo

Horario: 10:00 horas

Estadio: Club de Tenis Valencia – Cancha central

¿Cómo llega Alejandro Tabilo a las semifinales del Challenger de Valencia?

Alejandro Tabilo llega a las semifinales del Challenger de Valencia con dos triunfos en el cuerpo durante esta semana: batió al estadounidense Aleksandar Kecmanovic y al mencionado serbio Dusan Lajovic.

Si gana este duelo clasifica a la final, donde lo esperarían el paraguayo Daniel Vallejo y el español Jaume Munar, y ascendería al puesto 32 en el ranking en vivo (actualmente está 33°), afianzando su posición de cabeza de serie para Roland Garros, que empieza en 10 días más.