Alejandro Tabilo está a un partido del top 35 del ranking ATP. El número uno del tenis chileno derrotó en tres sets al estadounidense Ethan Quinn (48°) por 6-3, 3-6 y 7-6 en la semifinal del Challenger de Aix-en-Provence y se instaló en la final del torneo francés, donde este domingo enfrentará al belga Zizou Bergs (38° live) en un duelo que vale puntos de oro de cara a Roland Garros.

Era la primera vez que Tabilo enfrentaba a Quinn, el cuarto sembrado del torneo, y el duelo no fue sencillo: el norteamericano le arrebató el segundo set y lo obligó a un tercer parcial que se definió en el tiebreak. La frialdad del chileno fue determinante cuando más apretó el partido.

¿Cómo fue la semifinal de Tabilo ante Ethan Quinn?

Un partido que estuvo lejos de ser un paseo. Tabilo entró dominando al primer set y lo resolvió 6-3 con solidez desde el fondo de la cancha. Sin embargo, en el segundo parcial fue Quinn quien tomó el control: el estadounidense, una de las grandes promesas del tenis de su país, le impuso un ritmo más agresivo y se lo llevó 6-3 para igualar el partido.emol+3

El tercer set fue de nervios puros. Ambos tenistas se mantuvieron firmes hasta el tiebreak, donde Tabilo sacó a relucir su madurez competitiva y cerró el pase a la final. Es la primera victoria del chileno sobre Quinn, quien llegaba al torneo como el cuarto sembrado y con confianza tras una gran actuación en el certamen.

Front row for Tabilo celebrations 👉😁👈



The 2024 champion returns to the final after a 6-3, 3-6, 7-6(2) thriller with Quinn#ATPChallenger | @OpenduPaysdAix pic.twitter.com/HGFptYGlH2 — ATP Challenger (@ATPChallenger) May 2, 2026

¿Qué significa este resultado para el ranking ATP de Tabilo?

Un trampolín enorme de cara a Roland Garros. Con la victoria ante Quinn, Tabilo escala al puesto 39 del live ranking, pero si gana la final este domingo en Aix-en-Provence puede llegar al 35° del mundo. El número importa porque el 18 de mayo se define la lista de los 32 cabezas de serie de Roland Garros, y estar entre los sembrados significa evitar a los mejores jugadores en las primeras rondas del Grand Slam parisino.

No es un detalle menor: en 2024, Tabilo ya ganó este mismo Challenger de Aix-en-Provence y conoce de sobra la superficie y el ambiente del torneo. Volver a coronarse en Francia sería un golpe de autoridad justo antes del polvo de ladrillo más importante del año.

¿Quién es Zizou Bergs, el rival de Tabilo en la final?

El belga Zizou Bergs (26 años) llegó a la final al vencer al español Pol Martin Tiffon (312°) por 6-3 y 6-4 y se ubica en el 38° puesto del live ranking.

Bergs es el enemigo número uno de Chile desde que agredió a Cristian Garin en Copa Davis dándole un empellón que lo tiró al suelo, dejándole una contusión en la cabeza al chileno y que no fue sancionada.