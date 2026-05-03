Alejandro Tabilo volvió a levantar un trofeo este domingo tras derrotar por 6-4, 4-6 y 6-3 al belga Zizou Bergs en la final del Challenger de Aix-en-Provence, disputada durante dos horas y 19 minutos. El chileno, actual 43° del ranking ATP, sumó así su primer título de la temporada y trepó hasta el puesto 35° del ranking.

El triunfo llega en un momento decisivo para la primera raqueta nacional. Después de caer en las finales del Challenger de Concepción y del ATP 500 de Río de Janeiro, necesitaba un triunfo contundente antes de Roland Garros. Además de cortar esa racha, consolidó una remontada deportiva que lo vuelve a instalar en zona de cabezas de serie para el segundo Grand Slam del año.

¿Cómo ganó Tabilo la final en Francia?

El chileno resolvió una definición marcada por la presión. Enfrente tuvo a un rival que lo había vencido en sus dos cruces previos, en Roland Garros 2024 y Tokio 2025, además de cargar con el antecedente de la polémica serie de Copa Davis ante Cristian Garin, un episodio que todavía está en el recuerdo del tenis chileno.

Tabilo respondió ante la presión con contundencia. En el primer set quebró justo en el décimo game para cerrarlo 6-4. El segundo parcial fue más irregular: Bergs aprovechó errores puntuales del nacional y emparejó la cuenta. Pero en el set decisivo apareció la versión más sólida del chileno, con un quiebre que manejó de manera inteligente.

Alejandro Tabilo derrotó a Zizou Bergs en la final por 6-4, 4-6 y 6-3 para consagrarse campeón el Challenger Aix En Provence.Con esto asciende hasta el N°35 del ranking ATP. pic.twitter.com/0kwayyOuhD — Chilean Premier League (@AbranCancha8) May 3, 2026

¿Qué cambia para Tabilo rumbo a Roland Garros?

El título tiene impacto en la planificación del chileno. Con esta coronación, suma su séptimo trofeo Challenger y repite la conquista lograda en Aix-en-Provence en 2024, una pista donde ya parece sentirse local pese al ambiente adverso.

Más relevante aún es el salto en el ranking. Instalarse en el puesto 35° lo deja muy cerca de entrar entre los 32 sembrados de Roland Garros, un factor clave para evitar cruces complejos en rondas iniciales.