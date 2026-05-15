El tenis chileno vive una jornada agridulce, ya que estamos a solamente nueve días del inicio del segundo Grand Slam del año, el Roland Garros, donde se esperaba la participación de cuatro raquetas nacionales en el certámen francés, pero se supo que uno va a ser cabeza de serie del torneo y otro no jugará debido a una lesión que lo mantiene sin poder jugar hace un mes.

Durante este viernes, dos tenistas nacionales fueron noticia pero por distintas circunstancias. El primero fue Alejandro Tabilo, quien logró ganar en el Challenger de Valencia y clasificar a las semifinales del torneo, con el cual asegura ser cabeza de serie para el segundo Grand Slam del circuito del tenis mundial. El segundo fue Nicolás Jarry, quien no pasa por un buen presente y se anunció su baja de Roland Garros, lo que será una considerable baja en el ranking ATP para La Torre.

Tabilo logra ser cabeza de serie para Roland Garros

En la cancha central del Challenger de Valencia, Alejandro Tabilo enfrentó al tenista serbio Dusan Lajovic por los cuartos de final de la competición española. En un duelo que comenzó cuesta arriba, Jano logró remontar en tres sets al europeo con un resultado 4/6 – 7/5 – 6/4, y clasificó a las semifinales del torneo.

Tras su victoria, la primera raqueta nacional sumará el suficiente puntaje para escalar al puesto 32 del ranking ATP y ser cabeza de serie en el próximo Roland Garros, un hito importante en su carrera, y además podrá evitar a los favoritos de la competición hasta la tercera ronda del campeonato.

Jarry se baja del Roland Garros por lesión

Durante esta jornada, Nicolás Jarry (173°) hizo noticia y no específicamente por su rendimiento en cancha, sino que lo contrario al alejarse de ellas, ya que se anunció su baja del Grand Slam, el cual estaba inscrito para jugar desde la qualy, al igual que Tomás Barrios. La baja de La Torre se debe a una lesión en su codo derecho que le impide disputar el certámen europeo.

Con su baja de Roland Garros, Nicolás Jarry no podrá defender los 10 puntos obtenidos la temporada pasada, por lo que bajará un par de lugares, pero su descenso podría aumentar si en el mes entrante La Torre no se presenta a Wimbledon, donde debe revalidar 230 puntos. Si Jarry no logra una participación en el tercer Grand Slam del circuito podría caer hasta más del top 200 del ranking mundial.

Tras la reciente baja de Jarry del próximo Roland Garros, pasan de ser ciatro a tres los representantes nacionales en el Grand Slam francés. Tomás Barrios iniciará su participación en la qualy del torneo, mientras que Alejandro Tabilo y Cristian Garin están instalados en el cuadro principal de la competencia.