El tenis nacional vuelve a figurar a nivel europeo, y no solamente por el campeonato de Tabilo en el Challenger de Francia, sino que Cristian Garin fue el protagonista de esta jornada al avanzar de fase en su debut en el Masters 1000 de Roma, donde eliminó Juan Manuel Cerundolo, figura argentina en ascenso en dos sets.

La segunda raqueta nacional se impuso por 7-6 (2) y 7-5 ante el argentino n°72 del ranking ATP. En un duelo reñido, Gago logró imponerse en el primer set en el tie break, mientras que el segundo logró llegar al séptimo punto con jerarquía. Con el segundo set cerrado, el Tanque logró su primera victoria en el Masters 1000 de arcilla en un dos horas y catorce minutos de juego. Es el segundo cara a cara entre Garin y Cerundolo, donde las dos veces ha salido victorioso el tenista chileno.

¿Contra quién juega Garin en el Masters 1000 de Roma?

Cristian Garin logró imponerse en el clásico sudamericano ante Cerundolo y se instaló en la ronda de 64 del Masters 1000 de Roma. Tras su pase a la siguiente ronda, Gago deberá enfrentar a Alejandro Davidovich, la segunda mejor raqueta española en el circuito ATP.

Cabe destacar que este será el debut del tenista español en el torneo de arcilla, ya que estuvo libre en la primera jornada. Será la cuarta vez que Garin y Davidovich se midan frente a frente en el circuito ATP. Se han enfrentado en el Chile Open, en el Bruselas Open y en Indian Wells, en el primer encuentro fue Gago el vencedor, mientras que en los otros dos el español se adjudicó la victoria.

¿Cuándo juega Cristian Garin en Roma?

Cristian Garin se enfrentará a Alejandro Davidovich el próximo sábado 9 de mayo en la ronda de 64 del Masters 1000 de Roma. El duelo aún no cuenta con un horario definido, pero será transmitido por ESPN y por la plataforma de streaming Disney+.