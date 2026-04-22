Cristian Garin (85º del ranking ATP) celebró una inesperada clasificación al cuadro principal del Masters 1000 de Madrid. El chileno había caído en la qualy ante el estadounidense Martin Damm Jr y no tuvo suerte en el sorteo de lucky losers, donde se repartieron tres cupos para dos jugadores.

Sin embargo, esta jornada el neerlandés Botic van Zandschulp (52º) se restó del torneo por una lesión, lo que le permitió a Gago ingresar al main draw. Ahora, el chileno enfrentará al belga Alexander Blockx (69º), con quien tiene historial a su favor.

¿Qué canal transmite EN VIVO Cristian Garin vs Alexander Blockx por el Masters de Madrid?

El partido entre Cristian Garin y Alexander Blockx será transmitido a través de las plataformas de pago de Disney+ y Tennis TV. Si bien ESPN también tiene los derechos del torneo, no ha revelado si emitirá el duelo de la segunda raqueta de Chile.

📺 Disney+

🖥️ Tennis TV

¿Cuándo y a qué hora juegan Cristian Garin vs Alexander Blockx por el Masters de Madrid?

Cristian Garin se medirá a Alexander Blockx por la primera ronda del Masters 1000 de Madrid este jueves 23 de abril a las 5:00 horas de Chile (11:00 hora local) en la Cancha 6 de la Caja Mágica de Madrid.

Fecha: Jueves 23 de abril

Horario: 05:00 horas en la Cancha 6

¿Qué pasa si Cristian Garin le gana a Alexander Blockx en el Masters de Madrid?

Si Cristian Garin derrota a Alexander Blockx accederá a la segunda ronda del Masters 1000 de Madrid. En la siguiente fase espera el estadounidense Brandon Nakashima (32º) quien quedó libre en la primera ronda.

¿Cuántas veces ha jugado Cristian Garin vs Alexander Blockx?

Cristian Garin ha jugado solo una vez contra Alexander Blockx. El chileno se midió al belga en las Qualifiers de la Copa Davis 2025, donde se impuso por parciales de 7-6(6) y 6-1 en la recordada llave donde Gago fue descalificado tras la polémica ante Zizou Bergs, donde se negó a seguir con el partido tras recibir un empujón de su rival en un cambio de lado, situación que no tuvo sanción para el europeo.